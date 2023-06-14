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不想錯過反彈 專家看多科技

財經新聞組／綜合報導

根據美國商銀對基金經理人的全球調查，幾乎沒有人願意錯過美國科技股的強勁反彈。

調查顯示，在圍繞人工智慧(AI)的熱潮中，投資人「特別看好」科技股。55%的受訪者認為，做多大型科技股是最熱門的交易，這是自2020年以來最堅定的信念。

即使如此，美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)在報告中寫道，由於以現金水平、經濟成長預期和資產配置衡量的投資人信心仍然「頑固地低迷」，基金經理人仍普遍減碼股票。投資人將股票部位削減至5個月低點。

圍繞AI的狂熱和Fed暫停升息的押注，讓史坦普500指數上進入牛市。13日的最新數據顯示5月通膨放緩，進一步支持Fed官員本周暫停緊縮政策。

然而，接受調查的基金經理人普遍持謹慎態度。有59%的受訪者認為Fed尚未結束升息。這與上個月的調查結果大相逕庭，當時61%的受訪者認為Fed已經實施了最後一次升息。

哈奈特表示，受訪者對AI未來兩年的影響力持樂觀態度；40%的人預計它將推動企業獲利提高。

該調查於6月2日至8日間進行，調查了247名管理著7080億元資產的基金經理人。

其他調查結果包括：對中國的成長預期回落至2022年11月水平。獲利預期不再那麼悲觀；投資人現在預計未來18個月全球每股獲利衰退0.6%。平均現金分配從5月的5.6%下降到6月的5.1%；並繼續加碼債券。此外，有19%的人預計價值型股票將跑贏成長型股票，而37%的人認為大型股將跑贏小型股。（財經新聞組）

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