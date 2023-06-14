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通用 延長燃油車生產期限

財經新聞組／綜合報導
通用汽車未來幾年將繼續生產全尺寸燃油卡車。（路透）
通用汽車未來幾年將繼續生產全尺寸燃油卡車。（路透）

根據分析師和供應商的說法，通用汽車在最近一系列關於工廠重組的公告中表示，它有意將其最大、最賺錢的內燃機卡車和SUV的生產時間，比預期終止時間再向後延長，估計為10到12年。

估計這將使這家汽車製造商在2035年完全轉向零排放電動車之前，獲得數百億元的額外利潤。

通用汽車在2021年11月宣示將在2035年轉向全電動車隊。它從未說明具體何時停止生產汽油動力卡車和SUV，不過大部分供應商和分析師都預計會在2035年之前。

繼續生產內燃機卡車和SUV，並且有可能因此獲得500億元以上的獲利，這是通用汽車上周宣布將斥資近30億元重組和升級幾座北美汽車廠的真正意義。

通用汽車過去一周宣布投資美國和加拿大的5家工廠，但沒有提供產品或時間細節，只是表示這些工廠將繼續生產全尺寸內燃機(ICE)車輛。

這些工廠包括位於密西根州弗林特的兩家工廠、位於德州阿靈頓的一家工廠，還有印第安納州韋恩堡和加拿大安大略省奧沙瓦。

通用汽車位高管上周指出，通用汽車發出的強烈訊號顯示，它打算「未來幾年」繼續生產全尺寸燃油車，這應該會受到投資人和美國汽車工人聯合會(UAW)的歡迎。

通用汽車高管已明確表示，在可預見的未來，燃油車將在產品組合中發揮關鍵作用。

通用汽車高管還承認，該公司的新型電動車可能需要數年時間才能開始吸引夠多的客戶，以趕上燃油版的雪佛蘭Silverado皮卡和凱迪拉克Escalade SUV的獲利。

Benchmark汽車分析師沃德(Michael Ward)根據通用汽車向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件計算得出，去年通用汽車所有卡車和SUV的平均每輛車息稅前利潤為1萬678元。

根據AutoForecast Solutions對通用汽車各車廠到2035年產量估計，依據這個標準，通用汽車的全尺寸燃油卡車和SUV每年的稅前利潤將高達75億元。

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