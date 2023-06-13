美股反彈 企業賣股變現

隨著美國股市反彈，上市企業及企業大股東正在以多年來未見過的速度大賣股票 。

根據Dealogic的統計，今年4月底以來，企業和私募股權公司透過釋股方式，出售逾240億美元的股票。單單5月就有逾170億美元的股票易主，遠高於去年月均量69億美元。這些售股的折價比往常小，反映市況熱絡。在大型科技股的帶動下，標普500指數上周邁入多頭，較去年10月的前波低谷翻漲20%。

華爾街日報報導，這些出售的股票有近半來自像私募股權公司這類大股東，這類公司一直尋找變通的辦法，來賣掉原本買下的公司，或讓售部分持股，並返還現金給退休金 基金等金主。

2022年初以來，釋股的平均折價率已經上升到約12%。但在5月，折價又開始收縮至8.3%，而在6月折價更小。

私募股權公司通常的策略，是買進他們認為被低估的公司，精簡其營運，然後再讓這家公司公開上市，或者在幾年後以更高的價格出售。

不過，首次公開發行股票（IPO）市場冷清加上併購交易清淡，使這種策略更難以施展開來。

今年5月，私募業者Clayton Dubilier & Rice出售了醫療保健科技公司Agilon Health大約20億美元的股權，這是一年多來這方面的最大宗交易。

這筆交易為更多大宗買賣開啟了大門。英特爾本月賣掉旗下自駕車 部門Mobileye Global價值約16億美元的股票，超過英特爾和承銷券商原本規劃的規模。奇異（GE）也賣掉分拆出去的GE HealthCare價值約20億美元的股票。美國國際集團（AIG）出售在Corebridge Financial的股票，套現約10億美元，這家退休金及壽險公司，去年從AIG剝離出去。

通常來說，賣方在現金增資售股時需要提供折價，以吸引購買方。根據Dealogic的數據，在2020年和2021年，當股票需求很高時，這些折價逐漸縮小，平均為8.4%。