供應增+需求緩 高盛大砍油價預期

高盛 分析師將油價預測下修近10%，因原油供應增加而需求放緩。

根據11日晚間發布的報告，該投行將其12月布蘭特原油預期從每桶95元下修至每桶86元。在同一份報告中，高盛將12月WTI原油的預測從每桶89元下修至81元。

這次下修代表了高盛在6個月內第三次調降油價預測，即使上周OPEC+主要成員沙烏地阿拉伯將從7月開始每天再減產100萬桶。總體而言，OPEC+並沒有改變今年底前的石油 減產計畫。

高盛全球大宗商品研究主管庫瑞(Jeffrey Currie)領導的分析團隊在研究報告中表示：「來自伊朗和俄羅斯 的大量供應，將投機部位推至接近歷史低點。」

根據《Neftegazovaya Vertikal》雜誌報導，即使面對西方制裁，俄羅斯的石油產量仍保持韌性，能源部副部長索羅金(Pavel Sorokin)在4月確定莫斯科的石油產量直到2025年都將保持穩定。

高盛經濟學家表示：「在最初每天急劇下降150萬桶之後，雖然許多公司決定停止購買俄羅斯原油，但俄羅斯供應幾乎完全恢復。」

該投行調升了來自面臨制裁國家的石油供應預測，「俄羅斯、伊朗和委內瑞拉2024年供應分別調升每天40萬桶、35萬桶和5萬桶。」

雖然有關美國和伊朗之間達成臨時核子協議的報導被指為假新聞，但市場觀察人士之前曾估計，協議若成功可能會使原油出口每天至少增加100萬桶。

瑞穗分析師瓦拉珊(Vishnu Varathan)在每日研究報告中表示，「希望美伊協議觸手可及是一回事。但要保證如此複雜、多層次的協議能夠快速且不受阻礙地通過，就是另一回事了。」

高盛認為，沙烏地阿拉伯實施的額外減產不太可能導致油價飆升，即使該國日產量將從5月的約1000萬桶降至900萬桶。