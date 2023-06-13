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押Fed暫停升息 史指13月新高

財經新聞組／綜合報導

由於投資人關注本周舉行的Fed會議，華爾街相對平靜。史坦普500指數躍升至13個月以來最高水平，交易員預期Fed在14日決定政策時不會升息

史指上漲40.07點或0.93%收4338.93點，超過去年8月高點，達到2022年4月下旬以來的最高水平。那斯達克綜合指數上漲202.78點或 1.53%收1萬3461.92點，也是2022年4月以來最高水平。道瓊工業平均指數上漲189.55點或0.56%收3萬4066.33點。

根據CME Group的FedWatch工具，市場已經預期Fed將在本周會議上不升息，可能性約為72%。自2022年3月開始這一波最新的政策緊縮周期，Fed已連續10次升息。

13日的通膨數據可能有助於強化通膨正在消退的情況，因為經濟學家預計消費者物價指數(CPI)將顯示5月通脹年率降至4%。低於上月的4.9%。

然而，市場預期Fed官員將強調抑制通膨的承諾，並在7月會議上再次升息，然後在今年底前按兵不動。

史指上周達到一個重要的里程碑，較10月低點上漲超過20%，讓許多投資人認為熊市結束。史指一直處於上升趨勢，連續上漲4周。那指的漲幅更大，較52周低點上漲33%。

那指和科技股再次領漲，亞馬遜和特斯拉漲幅均超過2%。

指數 升息 投資

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