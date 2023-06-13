我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

零售媒體廣告收入 2028年超電視

財經新聞組／綜合報導
Meta和谷歌被稱為廣告界雙頭壟斷。（路透）
Meta和谷歌被稱為廣告界雙頭壟斷。（路透）

來自零售商自有電商網站的全球廣告收入增加如此之快，被稱為零售媒體的廣告收入預計到2028年將超過電視。

全球最大的媒體廣告買家群邑(GroupM)表示，預計零售媒體通路的廣告收入2023年將成長9.9%，達到1257億元，並將在2028年超過電視收入，屆時它將占廣告總收入的15.4%。

GroupM在2023年全球年中預測報告中耆出，零售媒體是今年成長第三快的廣告通路，僅次於數字戶外(OOH)螢幕和聯網電視(CTV)。 然而，這兩個通路規模僅達零售媒體的一小部分。

對於零售商來說，讓消費品牌在其官網銷售產品並支付廣告費用是種雙贏作法：從每件售出的產品中抽成，並靠廣告獲利。

考量到主要消費品公司願意額外付費在零售商官網上占據醒眼位置，零售商靠零售媒體獲得的獲利率可能高達90%；在零售業主業因生活成本高漲而備受衝擊時，這些收入變得十分重要了。

對於品牌而言，疫情期間購物者更加善用數位通路的趨勢，讓零售媒體更具吸引力。

它還為廣告商提供另外一種選擇，可以在Alphabet的谷歌和Facebook母公司Meta Platforms之外實現廣告支出多元化；這兩家最大的數位廣告銷售商在業內被稱為「雙頭壟斷」。然而，改變遊戲規則的是數位隱私權的轉變，例如歐盟的通用數據保護條例(GDPR)，嚴格限制主要互聯網參與者收集個人數據；此外蘋果公司限制定向廣告，也是原因之一。

因此這也相對提高了零售商自行收集數據的價值，這些數據可用於幫助定位品牌的廣告並密切衡量其有效性，也就是所謂的第一方數據。

亞馬遜是零售媒體的先行者。第4季廣告業務收入為116億元；而沃爾瑪的零售媒體業務Walmart Connect成長迅速，截至1月31日的財年銷售額成長近30%至27億美元。

零售商 疫情 亞馬遜

上一則

美股反彈 企業賣股變現

下一則

押Fed暫停升息 史指13月新高

延伸閱讀

亮相員工大會 查克柏格疫後首現身

亮相員工大會 查克柏格疫後首現身
Meta查克柏格評Vision Pro：沒啥大突破 不是理想型

Meta查克柏格評Vision Pro：沒啥大突破 不是理想型
財經簡訊

財經簡訊
WhatsApp推出廣播工具「頻道」 將逐步推廣

WhatsApp推出廣播工具「頻道」 將逐步推廣

熱門新聞

中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
德國經濟衰退程度在歐洲領先各國。（路透）

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

2023-06-11 21:48
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
聯準會是否停止升息，備受矚目。(美聯社)

升息暫停？史指創今年新高

2023-06-08 16:57
史坦普500指數8日收盤躍入牛市，比去年10月低點翻揚逾20%，揮別糾纏248個交易日的熊抱。（美聯社）

史坦普500指數牛市恐轉熊？下周2大事考驗美股牛氣多旺

2023-06-09 11:51

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養