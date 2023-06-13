零售媒體廣告收入 2028年超電視

Meta和谷歌被稱為廣告界雙頭壟斷。（路透）

來自零售商 自有電商網站的全球廣告收入增加如此之快，被稱為零售媒體的廣告收入預計到2028年將超過電視。

全球最大的媒體廣告買家群邑(GroupM)表示，預計零售媒體通路的廣告收入2023年將成長9.9%，達到1257億元，並將在2028年超過電視收入，屆時它將占廣告總收入的15.4%。

GroupM在2023年全球年中預測報告中耆出，零售媒體是今年成長第三快的廣告通路，僅次於數字戶外(OOH)螢幕和聯網電視(CTV)。 然而，這兩個通路規模僅達零售媒體的一小部分。

對於零售商來說，讓消費品牌在其官網銷售產品並支付廣告費用是種雙贏作法：從每件售出的產品中抽成，並靠廣告獲利。

考量到主要消費品公司願意額外付費在零售商官網上占據醒眼位置，零售商靠零售媒體獲得的獲利率可能高達90%；在零售業主業因生活成本高漲而備受衝擊時，這些收入變得十分重要了。

對於品牌而言，疫情 期間購物者更加善用數位通路的趨勢，讓零售媒體更具吸引力。

它還為廣告商提供另外一種選擇，可以在Alphabet的谷歌和Facebook母公司Meta Platforms之外實現廣告支出多元化；這兩家最大的數位廣告銷售商在業內被稱為「雙頭壟斷」。然而，改變遊戲規則的是數位隱私權的轉變，例如歐盟的通用數據保護條例(GDPR)，嚴格限制主要互聯網參與者收集個人數據；此外蘋果公司限制定向廣告，也是原因之一。

因此這也相對提高了零售商自行收集數據的價值，這些數據可用於幫助定位品牌的廣告並密切衡量其有效性，也就是所謂的第一方數據。

亞馬遜 是零售媒體的先行者。第4季廣告業務收入為116億元；而沃爾瑪的零售媒體業務Walmart Connect成長迅速，截至1月31日的財年銷售額成長近30%至27億美元。