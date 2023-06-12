債券投資大戶警告 市場押注美國得免衰退是個錯誤

美債2年期和10年期殖利率仍嚴重倒掛，反映經濟衰退風險未退。（取材自彭博）

美國股市重返多頭，美國經濟表現也始終優於預期，不少投資 人表示，經濟衰退即使沒有完全過去，威脅也已減輕。

然而，全球幾家大咖債券投資大戶，像富達（Fidelity）到安聯（Allianz Global Investors）認為，這種思維恐怕犯了嚴重錯誤。他們堅持經濟轉差的預測並建議對風險資產進行避險。

在他們看來，連續10次升息 的傷害已經造成，三家美國金融機構3月接連倒閉，只是要來更大危機的淺嘗，因為各國央行維持鷹派之際，說不定哪個環節還會發生斷裂。就在上周，加拿大和澳大利亞意外升息，這加深Fed在即將到來的會議上跟進的壓力，畢竟通膨率仍然居高不下。

富達國際全球固定收益投資長 Steve Ellis說：「我最擔心的是類似於信用緊縮之類的事情。」該公司管理6,630億美元資產。他說，央行持續緊縮，表明他們對抗通膨自去年以來始終如一。

Ellis已建立投資固定收益產品可能的避險，一旦Fed被迫暫停升息或放寬政策利率時，這樣的押注就會有出色表現。他預料美國10期公債殖利率 到年底將跌至3%，比當前水準低近75個基點，因為市場開始意識到經濟衰退將比大多數人想像更嚴重。

Ellis表示，與此同時，垃圾級公司債似乎容易出現修正。富達分析顯示，這市場反映的公司違約率約為4.6%，而實際上卻接近8%。

在安聯基金經理人Mike Riddell看來，股票、債券和公司債都錯估了風險，只有通膨交換合約（inflation swap）才正確反映經濟前景。所謂的「未來一年之1年期預期通膨率」目前為2.4％，反映投資人的風險補償後則接近2％。這暗示在接下來六個月內將會發生嚴重的經濟衰退。

Riddell說：「我們的基本情境預測是經濟會陷入中度至深度的衰退，甚至可能會引發危機，因為過去一年來全球貨幣政策緊縮的速度空前加速。」他建議在利率商品方面採取做多布局，並在信用等風險資產方面採取做空布局。

消費者困境正日益加深。美國信用卡餘額在去年第4季達到9,860億美元，第1季人仍幾乎沒有變化，這是逾20年來首見現象。通常情況下，民眾會償還假日購物季的負債，餘額會下降。

PGIM基金經理人Patrick McDonough表示，「消費者負擔加重了，所以我並不確定此時軟著陸是否真能實現」。他說：「正因為長期以來消費者一直支撐著經濟，因此經濟走下坡的風險越來越大。」