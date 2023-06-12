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等換iPhone 15？ 這些理由讓果粉恐怕又得準備更深荷包

編譯易起宇／綜合外電
蘋果今秋的產品發表會預料將發表iPhone 15，不少分析師預期將會大幅漲價。 （路透）
蘋果今秋的產品發表會預料將發表iPhone 15，不少分析師預期將會大幅漲價。 （路透）

蘋果通常會在每年的秋季產品發表會推出新款iPhone，但基於幾個原因，今年的新機iPhone 15很可能將會漲價，想換機的果粉，最好準備深一點的荷包。

Wedbush證券分析師Dan Ives在巴隆周刊（Barron's）專訪中表示，他預期蘋果將會調漲今年iPhone 15系列的價格。他去年曾準確預測蘋果將調漲iPhone 14的國際售價，唯有美國和中國大陸維持不變。但他無法斬釘截鐵地說，在去年已經漲過價的國家，今年是否還會漲價。

Ives解釋iPhone 15可能漲價的原因時說，一來是因為蘋果將在歐盟法規要求下，把Lightning介面改為Type-C介面、今年的新機預料將採用新晶片組，以及非Pro機種預料將搭載「動態島（Dynamic Island）」功能；再來就是iPhone系列從2017年以後就未曾在美國漲過價，因此蘋果很可能會決定一次漲個夠。

iPhone 14目前價格為799美元起跳，iPhone 14 Plus則要多貴100美元，14 Pro的起跳價則為999美元，14 Pro Max更是要價1,099美元。不少分析師都已預測，蘋果將會調漲iPhone 15售價，並預期Pro系列機種漲幅將高達200美元。

Ives表示，由於在過去四年多估計有2.5億名iPhone用戶未換機，因此預期iPhone 15銷量將會達到2.35億至2.4億支。也可能是有些iPhone用戶會想早點換成更普遍使用的Type-C介面。

iPhone 蘋果 分析師

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