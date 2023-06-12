美西類罷工 恐重演塞港事件

美國西岸西雅圖 港口於美西時間10日關閉貨運作業，影響所及，也導致當地貨運鐵路業發出「紅色警戒」；國內指標航商、貨攬業者均認為，短線恐致貨櫃運價波動，將審慎因應。

外電指出，上周以來，包括美西長堤、洛杉磯等港口都出現所謂的「類罷工 」事件，此舉造成美國供應鏈 與運輸重鎮的重大瓶頸，並有上千億價值的貨櫃被卡在美西外海。

貨物壅塞也蔓延到貨運鐵路業。ITS物流公司已提高大西洋地區的美國港口／鐵路停泊貨運指數到「紅色」水準。該公司貨運與綜合運輸副總裁布拉席爾擔心，內部港口綜合運輸貨運作業也將受衝擊，他認為在港口勞資雙方近期沒有明確解方、又缺乏可信的溝通管道下，航運業者應該保持警戒。

對此，國內貨櫃航商、貨攬業者表示，美西碼頭工人勞資協商問題迄今未解，而技術性的「類罷工」事件頻傳，且有惡化趨勢，業者將審慎因應，並認為近期須「謹防塞港問題重演」。

美國西岸港口勞資糾紛磋商進展緩慢，不僅拉低港口生產力，導致西雅圖港10日關閉貨運作業，貨物壅塞也蔓延到貨運鐵路業，促使業者提高警戒層級到「紅色」水準，並造成美國供應鏈與運輸重鎮的重大瓶頸。據估算，在加州外海等待的貨物價值52億美元，都被卡住。

代表海運業者和碼頭運營商的太平洋海事協會（PMA）表示，西雅圖港貨運作業關閉，是因為國際碼頭和倉庫工會（ILWU）拒絕在當天的第一輪班，派遣碼頭工人到貨櫃碼頭，促成「協調和破壞性的怠工」。

代表約2.2萬名西岸碼頭工人的ILWU，則對PMA的聲明提出質疑，並表示仍致力於達成一份「公平公正」的合約。