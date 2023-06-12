我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國傳奇部落客「編程隨想」妻子突人間蒸發 此前美國之音專訪她

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

Fed鷹式暫停升息 聲浪大

編譯任中原／綜合報導
若通膨意外強勁，可能讓Fed主席鮑爾改變主意推動升息。(路透資料照片)
若通膨意外強勁，可能讓Fed主席鮑爾改變主意推動升息。(路透資料照片)

全球金融市場正屏息等待美國聯準會（Fed）本周的利率決策，基本預期是Fed將「鷹式暫停」升息，即本周按兵不動，但在更新版的利率點狀圖傳遞鷹派訊息，暗示升息腳步未就此終止。經濟學家預估，Fed將在7月恢復升息，年底前再升息至少2碼。同時，市場也為可能意外升息1碼心存警戒。

Fed將在美東時間14日下午2時凌晨2時公布6月利率決策，以及最新的經濟預測、和反映決策官員預估利率落點的利率點狀圖。

目前市場預期Fed本周維持聯邦資金利率區間於5%~5.25%的機率，為七成左右。彭博資訊經濟學者、以及英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院訪調的多數經濟學者也都預測，Fed本周將「跳過」（skip）升息，但可能有支持升息的官員提出異議。

此外，在上周澳洲與加拿大央行意外升息後，市場也不敢輕忽升息的可能性，預估機率近三成。在Fed開會之前，美國13日將公布5月消費者物價指數（CPI），將是牽動Fed決策的最後關鍵。美國5月CPI預估年升4.1%，核心CPI年升5.2%，雖都趨緩，仍高於Fed的2%目標，若通膨意外強勁，可能讓Fed主席改變主意，推動升息。

投資人也將緊盯經濟預測與利率點狀圖，預料都將顯示通膨和政策利率將繼續上揚，透露鷹派訊息。利率點狀圖所顯示的年底利率中位數預估，可能拉高0.2個百分點到5.3%，鮑爾也將暗示升息還沒結束。

FT於5至7日訪調42位經濟學者的結果顯示，70%認為Fed「跳過」6月升息為正確之舉；7月Fed將恢復升息1碼。多數受訪者也預期Fed今年利率高峰將落在5.5%~6%區間，將在第3季之前或期間達成，暗示今年至少將再升息2碼，且許多學者預測今年內不會降息，首次降息時點將在明年第2季以後。

學者表示，信用緊縮顯然正在進行中，可能影響Fed升息幅度，但學者對通膨的憂慮程度遠高於銀行業問題，預測今年底個人消費支出（PCE）核心平減指數將年升4%，比3月的預測高出0.2個百分點，且是Fed目標值的二倍。

經濟學者佛爾曼指出，核心通膨下降幾無進展，實質經濟表現遠優於預估，決策官員卻還沒適應這個現實。他預測Fed須升息到至少6%。12%受訪者認同此一水準。

48%受訪學者表示，壓低通膨的最大力量來自於失業增加及工資升幅縮小，其次是因為中國經濟偏弱造成的逆風，及美元強勢。學者也延後預估經濟陷入衰退的時機，多數認為明年才會衰退。

Fed利率高峰預測占比變動。(資料來源：英國金融時報)
Fed利率高峰預測占比變動。(資料來源：英國金融時報)

升息 利率 降息

上一則

華為手機出貨目標 逆勢調高 從3700萬支增至4000萬支

下一則

美西類罷工 恐重演塞港事件

延伸閱讀

通縮罩頂 上海CPI下滑1.4% 吉林、廣西等9省市出現衰退

通縮罩頂 上海CPI下滑1.4% 吉林、廣西等9省市出現衰退
學者：Fed今年至少再升息2碼

學者：Fed今年至少再升息2碼
中國31個省市5月CPI出爐 上海年減1.4%最慘

中國31個省市5月CPI出爐 上海年減1.4%最慘
中國CPI沒勁 通縮陰影仍在 5月物價增0.2% 逾2年來次低

中國CPI沒勁 通縮陰影仍在 5月物價增0.2% 逾2年來次低

熱門新聞

中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
德國經濟衰退程度在歐洲領先各國。（路透）

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

2023-06-11 21:48
輝達創辦人暨執行長黃仁勳在台北演講時，秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡等產品。(記者胡經周／攝影)

黃仁勳30年前在Denny's餐廳草創輝達 母：何不找工作？

2023-06-04 22:40
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援