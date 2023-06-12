Fed鷹式暫停升息 聲浪大

若通膨意外強勁，可能讓Fed主席鮑爾改變主意推動升息。(路透資料照片)

全球金融市場正屏息等待美國聯準會（Fed）本周的利率 決策，基本預期是Fed將「鷹式暫停」升息 ，即本周按兵不動，但在更新版的利率點狀圖傳遞鷹派訊息，暗示升息腳步未就此終止。經濟學家預估，Fed將在7月恢復升息，年底前再升息至少2碼。同時，市場也為可能意外升息1碼心存警戒。

Fed將在美東時間14日下午2時凌晨2時公布6月利率決策，以及最新的經濟預測、和反映決策官員預估利率落點的利率點狀圖。

目前市場預期Fed本周維持聯邦資金利率區間於5%~5.25%的機率，為七成左右。彭博資訊經濟學者、以及英國金融時報（FT）與芝加哥大學布斯商學院訪調的多數經濟學者也都預測，Fed本周將「跳過」（skip）升息，但可能有支持升息的官員提出異議。

此外，在上周澳洲與加拿大央行意外升息後，市場也不敢輕忽升息的可能性，預估機率近三成。在Fed開會之前，美國13日將公布5月消費者物價指數（CPI），將是牽動Fed決策的最後關鍵。美國5月CPI預估年升4.1%，核心CPI年升5.2%，雖都趨緩，仍高於Fed的2%目標，若通膨意外強勁，可能讓Fed主席改變主意，推動升息。

投資人也將緊盯經濟預測與利率點狀圖，預料都將顯示通膨和政策利率將繼續上揚，透露鷹派訊息。利率點狀圖所顯示的年底利率中位數預估，可能拉高0.2個百分點到5.3%，鮑爾也將暗示升息還沒結束。

FT於5至7日訪調42位經濟學者的結果顯示，70%認為Fed「跳過」6月升息為正確之舉；7月Fed將恢復升息1碼。多數受訪者也預期Fed今年利率高峰將落在5.5%~6%區間，將在第3季之前或期間達成，暗示今年至少將再升息2碼，且許多學者預測今年內不會降息 ，首次降息時點將在明年第2季以後。

學者表示，信用緊縮顯然正在進行中，可能影響Fed升息幅度，但學者對通膨的憂慮程度遠高於銀行業問題，預測今年底個人消費支出（PCE）核心平減指數將年升4%，比3月的預測高出0.2個百分點，且是Fed目標值的二倍。

經濟學者佛爾曼指出，核心通膨下降幾無進展，實質經濟表現遠優於預估，決策官員卻還沒適應這個現實。他預測Fed須升息到至少6%。12%受訪者認同此一水準。