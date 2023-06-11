美股邁多頭 美企業和私募基金大股東5月以來大舉釋股

英特爾本月賣掉旗下自駕車部門Mobileye Global價值約16億美元的股票，超過英特爾和承銷券商原本規畫的規模。（路透）

美國股市反彈以來，上市企業及企業大股東正在以多年不見之速大賣持股。

根據Dealogic的統計，4月底以來，企業和私募基金透過通過釋股（follow-on sales）出售價值超過240億美元的股票 。單單5月就有逾170億美元的股票易主，遠高於去年月均量69億美元。這種釋股折扣普遍較小，反映市況轉佳。

在大型科技股帶動下，標普500指數上周進入多頭市場，已較去年10月谷底翻漲20%。

近半釋股來自像私募基金這類大股東，他們一直尋找變通的辦法來賣掉原本買下的公司，或轉讓部分股份，並回饋資金給出資的退休基金等機構。私募基金通常的策略是買進他們認為被低估的公司，優化其營運，然後再讓企業公開上市或在幾年後以更高的價格出售。不過，首次公開發行股票（IPO）市場冷清加上併購案清，讓這種策略更加困難。

5月，私募基金 Clayton Dubilier & Rice 出售了醫療科技公司 Agilon Health 大約20億美元的股權，這是一年多來這方面最大宗交易。為了吸引願意買家，該公司採取了一些不尋常的措施：承諾在未來900天內不再出售任何股票， Agilon Health 在2021年上市。

這筆交易為更多大宗買賣開啟。英特爾本月賣掉旗下自駕車 部門Mobileye Global價值約16億美元的股票，超過英特爾和承銷券商原本規畫的規模。奇異（General Electic）在分拆出去的 GE HealthCare Technologies 賣掉價值約 20 億美元的股票。美國國際集團（AIG）去年切割出去退休金 與壽險業務 Corebridge Financial後，也賣掉10億美元的股票。

通常來說，賣方在釋股時需要提供折價，以吸引購買方。根據 Dealogic 的數據，在2020年和2021年，當股票需求很高時，這些折價逐漸縮小，平均為 8.4%。 2022 年初以來，釋股的平均折價率已經上升到約 12%。但在5月，折價又開始收縮至 8.3%，而在6月折價更小。