防社群媒體危害學童 老師站上前線

越來越多教育工作者擔心社群媒體影響學生身心健康。(路透資料照片)

社群媒體 深入並主宰許多人的生活,甚至讓人沉溺其中、不可自拔,對青少年來說很可能造成摧毀性的影響。面對社群媒體的強大威力,有些老師披上戰袍、站在最前線奮戰,政府官員也出面決策立規,希望切斷莘莘學子與洪水猛獸般社群媒體的糾葛,確保他們健全成長。

高中英文老師羅森茨維格(Jennifer Rosenzweig)便是試圖力挽社群媒體狂瀾的戰士。

羅森茨維格在紐約一所高中Scarsdale High School教書,每一學年度,她都會在課堂上讓10年級學生觀看一部講述社群媒體殺傷力的2020年紀錄片「社交困境」(The Social Dilemma),並讓學生知道企業界如何操縱各種方法讓人們對社群媒體上癮,學校也為老師和家長舉辦社群媒體培訓課程。

羅森茨維格聲稱,探討社群媒體太重要了,所有課程都該討論;孩子們身處在非常複雜、刺激過度、時間不夠用的環境,大人在不清楚後果的情況下將這些平台交到他們手裡。

越來越多教育 工作者擔心社群媒體影響學生身心健康而到第一線奮戰,希望改變學生在學校、家裡使用社群媒體的方法,並進一步推動更多學校跟進,推出具體方案協助學生了解社群媒體的危險。

美國公共衛生署署長莫西(Vivek Murthy)針對社群媒體的風險提出報告,建議決策者推動「學校數位和媒體素養課程」,協助學生「識別、管理網路風險並從風險中恢復」,這些風險包括騷擾、虐待和「過度使用社群媒體」。

其他政界人士也提出相同建議。佛羅里達州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)5月簽署教育法案,禁止學生透過學校Wi-Fi無線網路造訪某些社群媒體,並要求學校針對社群媒體負面影響提供指正。

立法人士積極要求社群媒體業者採取更多措施保護年輕用戶,但欠缺聯邦立法行動,保護年輕用戶的責任落到家長和學校身上,各校面臨挑戰。

推動數位素養(digital literacy)

位於伊利諾州埃文斯頓的學校Roycemore School校長英格利希(Chris English)說,該校每天上課都會討論社群媒體的影響;老師公開提醒學生在社群媒體留下的足跡將延續,也談到日後大學和雇主如何看待這些內容。教職員一直思考社交情緒學習的元素,及這些元素如何影響社群媒體的使用。

不過,英格利希坦承,推動數位素養在人數少的課堂較容易落實。

社群媒體安全組織(The Organization for Social Media Safety)提供數位素養實踐指導,全美數百所學校以此為依據;該組織提供步驟協助學生解決社群媒體遇到的各種危險,包括霸凌、仇恨、有壓力的色情簡訊,也讓學生了解透過精心設計的演算規則可將問題內容推送給年輕用戶。許多學生壓根不了解這些危險,無從自我保護。

撰寫專書探討數位時代下養兒育女議題者海特納(Devorah Heitner)說,如果只教學生別看色情片、遠離不好的網站、不要網路霸凌,太侷限,還要了解演算規則如何運作、青少年感到被排斥或不安全時該如何因應。

社群媒體安全組織並為父母親舉辦工作坊、提供參考意見;該組織執行長伯克曼(Marc Berkman)建議老師接受正式培訓。

有些小學也推動數位素養,加州洛杉磯Brawerman Elementary School便是一例,與社群媒體安全組織合作,為家長、準青少年及更小的學生舉辦課程;該校校長費爾德曼(Gillian Feldman)說,學生畢業時雖只有12歲,卻已使用Fortnite、Roblox等有社群媒體元素的平台,可針對遊戲交談、貼文、表達喜歡,除了讓學生了解這些平台,也強調不要靠別人認同來填滿情緒需求。

推動校內零手機 (phone free schools)

有些學校更敦促學生上課期間完全不要使用手機。

去年9月,高中老師羅森茨維格和她的同事發起「關機並遠離手機」(Off and Away for the Day)運動,鼓勵學生上課日將手機放在書包裡,自由時間可以用手機聽音樂、播客或用靜心冥想的應用程式,上課時手機必須離開視線。

羅森茨維格任教的高中Scarsdale High School觀察到看手機螢幕時間影響學習與專注力,校方正在製作正式的指導手冊;羅森茨維格知道,並不是人人支持這些作法,學生更是翻白眼表示不以為然,但每當與學生談論這個議題超過五分鐘,他們便轉而感謝學校公開談論並真心想提供協助。

接下來,羅森茨維格想把「關機並遠離手機」運動推廣到所屬學區裡的其他學校,進而影響社區、甚至更多地方;她認為,學校有很大的影響力,只要有心,一定會有所改善。