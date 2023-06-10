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聖嬰效應咖啡豆糖價飆漲

編譯簡國帆／綜合報導
聖嬰現象所引發的劇烈天氣變化，預料將導致大宗商品價格震盪，國際咖啡豆價格已應聲漲到空前新高，糖價也有漲幅。（路透）
聖嬰現象所引發的劇烈天氣變化，預料將導致大宗商品價格震盪，國際咖啡豆價格已應聲漲到空前新高，糖價也有漲幅。（路透）

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）8日宣告，聖嬰現象（El Nino）已到來，預料將在冬季持續增強，而且這次特別強的機率高於平均。

聖嬰現象所引發的劇烈天氣變化，預料將導致大宗商品價格震盪。至少國際咖啡豆價格已應聲漲到空前新高，糖價也一飛沖天。

NOAA氣象預測中心發布通知：「聖嬰現象情況已存在，預料將在北半球冬季持續增強」，這回聖嬰現象成為「強烈事件」的機率超過50%，而「氣候變遷可能加劇或緩和聖嬰現象相關的影響，例如聖嬰現象可能導致溫度創新高，特別是在聖嬰現象期間溫度高於均值的地區」。

巴隆金融周刊（Barron's）指出，未來幾個月有特定商品值得密切留意，例如糖價在2015~2016年就因聖嬰現象而大漲，現在糖價已再度攀高。彭博資訊策略師則認為，在這種環境下，稻米尤其值得關注，因為是上百萬人的主食，也會成為通膨的重要驅力。

ICE粗糖7月期貨9日盤中漲2.63%至每磅26.15美分，倫敦羅布斯塔咖啡豆9月期貨繼8日盤中攀抵每噸2,726美元的空前新高後，9日又一度漲到2,790美元，再度刷新歷史紀錄。

美國太空總署（NASA）Goddard太空研究院主管史密特說，聖嬰現象大約在12月/1月達到高峰，印尼和澳洲可能會有更多乾旱和大火，南美洲東部可能會有更多洪災損失和極端降雨。當前海面溫度已特別溫暖，可能造成潛在影響更大。

聖嬰現象通常會大幅推升商品價格，因為會在一些農作物生長區造成更極端的天候。過去聖嬰現象已造成亞洲乾旱、南美洲降下豪雨。在聖嬰現象期間，東南亞通常會高溫且乾旱，傷害農作物生長，澳洲則已警告小麥產量可能下滑。

國際貨幣基金（IMF）2015年研究發現，在過去聖嬰現象循環開始的頭四季，非燃料商品價格上漲5.3%，油價漲13.9%。燃料價格會上漲，是因為在乾旱時期水力發電量會減少，迫使各國更加仰賴化石燃料。

不過，聖嬰現象也會減弱大西洋颶風季的威力，墨西哥灣的鑽油平台和其他基礎設施就不必因風暴而關閉，液化天然氣（LNG）出口受干擾的風險也較低。

澳洲 太空 咖啡

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