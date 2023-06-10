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物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

財經簡訊

財經新聞組／整理

沃爾瑪擬擴大HIV專業藥房

沃爾瑪於2021年底啟動一項HIV專業藥房試點計劃，鎖定超過6個受影響嚴重的社區。現在這家零售巨頭計畫在今年年底前將這個方案擴大到近十幾個州的80多個HIV專業機構。該公司藥劑師接受過有關HIV疾病和藥物的專門培訓，以治療和預防該病毒。其中重點在於與高風險患者對話。

花旗示警Target股價走跌

另一家頂級華爾街行警告，Target的股票短期內可能會跌破大關。花旗分析師雷祖思(Paul Lejuez)表示，「考量競爭格局，沃爾瑪市占率可能會繼續上升；而Target過度依賴占銷售額55%的可自由支配銷售額，在當前的宏觀背景下反而變成累贅，而且在本財季會變得更加明顯。」

分析師看空Carvana財測

二手車零售商Carvana Co預測本季調整後核心獲利超過5000萬元，超出大多數分析師的預期。但分析師指出，該公司的應收帳款銷售在去年第4季被延後，今年第1季又受銀行業危機拖累，擔心這家負債累累的公司樂觀的第2季獲利財測可能只是「一次性」收益。

花旗裁減30倫敦投行職位

花旗集團將在最新一波裁員潮中裁減倫敦30個投資銀行職位，並在其企業金融部門再裁員20人。一位內部人士表示，由於不利的市場條件，裁員對於銀行降低成本來說是必要的。花旗還解散了提供外匯市場評論和分析的全球團隊，倫敦和紐約以及拉丁美洲公司債券交易團隊都受影響。

利多因素推動散戶重返美股

數據顯示，由於圍繞人工智慧(AI)的炒作和利率前景趨於緩和，美股散戶交易潮在數月放緩後再次回升。Vanda Research報告指出，上周來自個人交易商的資金流入達到3個月來最高水平，平均每天13.6億元。在第1季創紀錄速度買入美股後，散戶投資客因銀行業動盪、高利率和對經濟衰退的擔憂而暫時退場。

FDA將批准阿茲海默氏藥物

FDA一個獨立顧問小組將開會就衛采和百健(Biogen)的阿茲海默氏症藥物Leqembi是否有效提出建議，預計會得到完全批准。FDA不一定要遵循顧問的建議，但支持Leqembi的小組投票將有助於為今年夏天批准療療鋪平道路。FDA將於7月6日做出最終決定。

分析師 FDA 沃爾瑪

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AI熱潮消退 科技前景保守

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數據說話 今年經濟未衰退

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