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AI熱潮消退 科技前景保守

財經新聞組／綜合報導

今年以來，美國科技股在人工智慧(AI)熱潮推動下持續走高，但這股熱潮似乎正在逐漸消退。

截至9日 收盤，今年來漲幅遙遙領先的科技類股6月表現落後所有類股，而之前表現落後的能源和金融等類股則在6月領漲。

投資研究公司BCA Research於5月27日至6月4日進行的調查結果顯示，投資人對科技股前景轉趨謹慎。

調查顯示，四分之三受訪者認為近幾個月AI驅動的科技股行情是「合理的」。不過61%受訪者預計科技股本輪漲勢若非很快結束，就是繼續縮小。

對此，BCA Research首席全球策略師貝瑞辛(Peter Berezin)表示，AI技術雖然可以刺激資本支出並延長經濟成長周期，但轉化成企業獲利可能需要更長時間。

投資人撤出科技股以及更廣義的成長型股票，讓價值型或本益比估值較低的股票受益。分析人士認為，這種輪動一定程度上反映出投資人更加相信Fed、ECB以及其他央行對抗通膨遠未結束，政策轉向更是遙遙無期。高利率對高估值成長型公司的股票衝擊最大，因為其股價反映未來數年的前景。

隨著科技股自今年以來大幅上漲，估值飆升。史坦普500資訊科技指數的成分股本益比已升至27倍，接近2021年紀錄高點。在美債殖利率走高情況下，在這個價格水平追逐科技類股更加不具吸引力。

加拿大央行本周意外加息，讓部分投資人相信市場過快消化了Fed暫停加息的預期，進一步推動投資人退出科技類股。並開始擔心頑固的高通膨和依然火熱的就業市場可能Fed下周作出鷹派決定。

美國商銀策略師本周指出，「實質利率的上升將對成長型和科技股造成長期不成比例的傷害，這些股票相較於價值型的估值溢價仍較高。」「技股存在長期風險，實質利率可能會上升。」（財經新聞組）

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