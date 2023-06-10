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史指觸4300點 那指連漲7周

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數小幅上漲，自2022年8月以來首次觸及4300點大關，投資人期待下周發布的最新通膨數據以及Fed的最新政策聲明。

史指上漲4.93點或0.11%收4298.86點。那斯達克綜合指數上漲20.32點或0.16%收1萬3259.14點。道瓊工業平均指數上漲43.17點或0.13%收3萬3876.78點。

史指本周上漲0.39%，為連續第4周上漲，也是自去年8月以來最長的連漲周期。那指本周上漲約0.14%，連續第7周上漲，為2019年11月以來最長連續上漲。道指本周上漲0.34%。

市場也在關注下周的消費者物價指數(CPI)數據和聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。根據CME FedWatch工具，市場目前預計Fed將在6月會議上暫停升息的可能性超過71%。

加上9日上漲，特斯拉實現連續11天上漲的公司史上最長連漲紀錄。該股上次持續上漲是在2021年1月。該股9日上漲4.06%。

根據FactSet估計，史指成分股的獲利預計將在第2季連續下滑。

在4月至6月期間，獲利預計將比一年前下降6.4%。這將是2020年第2季新冠疫情以來的最大降幅，比第1季2.1%的降幅還要糟糕。但預計獲利將在下半年好轉，第3季成長 0.8%，年底將強勁成長8.2%。

指數 特斯拉 疫情

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