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GM跟進福特 用特斯拉充電系統

財經新聞組／綜合報導

通用汽車(GM)繼同城競爭對手福特汽車之後，同意使用特斯拉超級充電站網絡。預計這個特斯拉的電動車充電系統將成為美國產業標準。

美國三大汽車製造商之間罕見的合作關係，確保了該國近70%的電動車市場將採用特斯拉的北美充電標準(NACS)。這將迫使其他公司升級它們的充電網絡以與特斯拉合作，而此時許多公司的客戶服務落後並且缺乏資金來做出這樣的承諾。

第三方充電業者如ChargePoint Holdings Inc、EVgo Inc和Blink Charging Co等股價下跌10.64%至13.22%不等。

《消費者報導》資深政策分析師哈托(Chris Harto)說，「這對特斯拉的充電業務來說是一個巨大的推力。」「它們想鞏固自己作為全國第一充電網絡的地位；這肯定會成為它們未來的一大利潤中心。」

Wedbush Securities估計，未來幾年，福特和通用汽車合計可為特斯拉增加30億元的電動車充電服務收入。該券商還將特斯拉的目標價上修至300元，較最新收盤價高出近23%。

特斯拉的12個月遠期本益比為71.96，在史坦普500指數中最高；遠高於通用汽車的5.6和福特的19.17。

特斯拉的NACS比聯合充電系統(CCS)更普及和可靠；美國政府試圖撥款75億元的聯邦資金來補助後者。

許多人抱怨CCS充電基礎設施效率低落或有時無法運作，導致潛在買家擔心被困在路上無處充電。

然而，Guidehouse資深研究分析師奧斯汀(Michael Austin)表示，更多人使用特斯拉超充站可能會給這家馬斯克領導的公司帶來更多問題。

他說：「特斯拉面臨的風險是：該選擇讓充電站人滿為患，特斯拉車主被迫排隊充電；就是將這個最佳充電網絡獨厚特斯拉車主，放棄競爭優勢。」

特斯拉 汽車 電動車

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