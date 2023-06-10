數據說話 今年經濟未衰退

經濟學家認為即使會衰退，也是明年的事。（路透）

直到如今，2023年經濟仍未衰退，而經濟學家對它是否會到來的信心也越來越低。

富國銀行經濟學家團隊本周成為最新一個下修經濟衰退前景的機構。該公司現在預計衰退將在2024年初出現，因為最近的經濟數據顯示經濟「尚未處於衰退邊緣」。

富國銀行在報告中寫道：「雖然我們仍然預計貨幣緊縮和信貸緊縮的落後效應會抑制經濟成長，但事實證明經濟比預期更具韌性。」「因此我們將經濟開始收縮的預期延後到2024年第1季。」

富國銀行並不是唯一對2023年經濟前景變得更加樂觀的銀行。高盛 將今年經濟衰退的可能性從35%下修至25%；Capital Economics將第3季經濟衰退的預測向後順延。美國銀行認為「軟著陸」的可能性越來越高。高盛營運長本周甚至說，可能根本不會出現經濟衰退。

樂觀的前景源自讓經濟學家稱為「極具韌性」的經濟數據。勞動市場5月新增33.9萬個就業崗位，為1月以來最大單月增幅。4月職位空缺也令人意外。即使通貨膨脹率居高不下，但消費者仍在繼續消費。

Capital Economics指出：「我們現在懷疑經濟不太可能像之前預期的那樣在第3季陷入衰退，而且勞動市場的顯著下滑需要更長的時間才能實現。」

在此同時，華爾街也想知道經濟將如何應對Fed 40年來最激進的升息 行動。經濟可能會因Fed升息引發深度衰退和失業率大幅上升而出現「硬著陸」，也可能是經濟略有放緩的「軟著陸」。

美商銀首席經濟學家加彭(Michael Gapen)指出，過去幾周，隨著矽谷銀行 倒閉的信貸影響似乎有所緩和，華盛頓的債務上限辯論已經解決，軟著陸的可能性總體上有所增加，「除非銀行壓力變得更糟並且出現信貸緊縮，否則目前很難看出會有任何硬著陸風險。」