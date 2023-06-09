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研究：輝達AI軟體可被破解繞過安全限制 外洩隱私資訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉擬在西班牙設廠

西班牙報紙《Cinco Dias》引述匿名人士報導，電動車製造商特斯拉正與西班牙瓦倫西亞地區政府就興建汽車廠進行談判。該公司對該廠的總投資可能超過45億歐元，合48.3億美元。瓦倫西亞地區政府發言人承認，已與一家身份不明的公司就「大型汽車投資」舉行會議和對話。

GDP遭下修 歐元區陷入衰退

歐盟統計局公布修正後估計，歐元區第1季國內生產總值(GDP)為-0.1%。初值為成長 0.1%。被下修至衰退是因為德國的成長數據也同步被下修並進入衰退。在1-3月表現疲軟之前，歐元區2022年第4季也收縮0.1%。連續兩季的GDP負成長，已構成教科書定義的技術性衰退。

亞馬遜不應補繳盧森堡稅款

歐洲最高法院的一名顧問表示，亞馬遜不應按照歐盟競爭執法機構的命令向盧森堡補繳2.5億歐元的稅款，並指出歐盟監管機構的評估存在錯誤。歐盟委員會2017年裁定，盧森堡稅法允許亞馬遜將利潤免稅地轉匯給一家控股公司事屬不當；但下級法院在2021年廢除了歐盟的規定。

歐盟要Meta處理不當廣告

歐盟產業主管布列頓(Thierry Breton)將於23日會見Meta Platforms CEO 查克伯格，並要求他立即採取行動解決針對兒童的不當內容，因為Meta自有的兒童保護法似乎沒有用。監管機構對其Instagram、字節跳動的TikTok、Snap的Snapchat和Alphabet的YouTube等社媒平台上的幼兒廣告十分擔憂。

Uber讓顧客追蹤減排量

網約車巨頭Uber表示，客戶在選擇更環保的乘車方式時很快就能追蹤省下的排放量，並選擇在更多城市共享乘車服務，以進一步減少二氧化碳排放。該公司客戶將可使用低排放或零排放車輛的Uber Green服務以及使用電動車(EV)的Comfort Electric服務，追踪可避免的二氧化碳排放量。

首申失業金26.1萬 19月新高

勞工部報告，截至6月3日當周初請失業金人數26.1萬人，較前周增加2.8萬人；遠超過《道瓊》估計的23.5萬人，是2021年10月30日以來最高水平。4周移動平均數增加7500人至23萬7250人，為4月29日以來最高。持續申領數下降3.7萬至175.7萬，為4月29日以來最高。

歐盟 亞馬遜 特斯拉

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別押央行降息 科技股風險高

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