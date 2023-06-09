不想被強迫付小費者 變多了

根據Bankrate報告，與去年相比，越來越少消費者在外出用餐或享受其他服務如拼車、理髮、外送、家政和居家維修時「一定」給小費。

Bankrate資深產業分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示：「通貨膨脹和普遍的經濟動盪，似乎讓美國人對給小費更加吝嗇，但我們面臨的小費支付要求比以往任何時候都多。」

NerdWallet的消費者預算 報告還發現，許多人認為給小費的壓力正在增加。

然而，根據Bankrate的數據，三分之二的美國人對小費持負面看法，特別是在非接觸式和數位支付的提示中，每筆交易的預設小費比率在15%到35%間。

羅斯曼說：「很多人對此很不爽，因此現在反而必須刻意不給小費。」

禮儀專家說，在內用餐廳給20%的小費仍然是起碼標準。但對於過去完全不涉及小費的外帶咖啡或其他交易的小費，人們比較不認同。

根據Toast的的最新餐廳趨勢報告，雖然提供全方位服務餐廳的小費保持穩定，但客人在快餐店支付的小費在2023年第1季降至16.7%的5年低點。

舊金山新創公司Uptip創始人兼CEO普拉姆(Eric Plam)說，「部分原因是小費疲勞。」

他說，「在疫情 期間，每個人都隔離在家，因此出手大方。」「問題在於它已達到一個我們無法真正接受的新標準。」

他補充說，特別是在涉及業者主動提出小費提示時，這種趨勢也被稱為「無恥小費」，「現在業者發明了非給小費不可的新機制。」

然而，由於交易越來越朝無紙化發展，普拉姆說，找出一種可以給低收入 服務業員工小費的方式至關重要。有些勞工的收入不依賴小費，「作為消費者，應該運用自己的判斷力。」

他補充說，這並不意味著消費者需要少給小費，而是「想想那個人是否改善了你的體驗。」