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精品一漲再漲 消費者縮手

財經新聞組／綜合報導
精品業一再漲價，連金字塔頂端顧客也受不了。（路透）
精品業一再漲價，連金字塔頂端顧客也受不了。（路透）

由於消費者支出受到高通膨和全球經濟衰退擔憂的影響，精品業景氣也正在放緩。

麥肯錫指出，兩年多以來，「高收入消費者的支出首次出現負成長。事實上，他們比低收入群體更積極地減少支出。」

前LVMH北美總裁兼《審美情報》作者布朗(Pauline Brown)表示，「通貨膨脹太高，大多數業者已將它們的價格提高到不可思議的水平。」「只要看看平均價格的漲幅，像是香奈兒和迪奧的手袋，在過去5、6年裡一直在漲價。對於渴求的買家來說，它變得更難承受。」

根據Vogue Business/Rakuten在2022年11月的報告，30%的美國精品買家表示會考慮減少在設計師產品上的支出，20%的人「預計明年會轉向更便宜的產品和品牌」。此外，46%的人表示會等待銷售折扣才採購設計師作品。

路易威登(Louis Vuitton)、迪奧(Christian Dior)、芬迪(Fendi)和紀梵希(Givenchy)等品牌的母公司LVMH於4月13日公布第1季財報。雖美國營收成長了8%，但其財務總監Jean -Jacques Guiony 表示，這主要歸因於平價品牌絲芙蘭的銷售，「至於其他品牌，業務正在放緩。」他補充說，「也許利率上升正在對支出造成影響。」

今年稍早，路易威登多年來第二次上調旗下多款手袋價格，漲幅在3.5-6.2%之間。

布朗說，「雖然部分業務成長是由這些價格上漲推動的，但我認為未來必須來自實際銷量的增加。」「這將會十分艱難，尤其是當心存渴望的買家不再像幾年前那樣的意念和能力時。」

Vogue Business報告還指出，每年消費5000元以上的頂級消費者和不到2000元的底層消費者之間的差距正在擴大。29%的頂級消費者在過去6個月增加了精品支出。與此同時，31%的底層消費者表示不再購買大件商品。

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