美7月升息預期 達到100%

聯準會主席鮑爾（左）。（歐新社）

加拿大央行 7日意外宣布升息 ，是本周第二個意外升息的主要央行，引發市場對美國聯準會（Fed）7月升息的預期轉濃，美債市場對Fed 7月升息機率的預期再次達到100%，但也預料這將是今年最後一次升息。

加拿大央行從1月以來一直都按兵不動，但7日以消費者支出意外強勁、勞動市場吃緊、通膨仍居高不下為由，意外升息1碼至4.75%。前一天澳洲央行也意外升息1碼，凸顯各國央行抗通膨之戰可能遠未結束。

由於美國也是勞動市場火熱、消費者需求強韌、通膨冥頑地處於高點，加拿大意外升息也連帶牽動Fed的決策展望，因而掀起全球金融市場波瀾，美股7日下挫，全球公債殖利率 上揚，美元指數挺升。

目前市場大致預期Fed下周決策會議將按兵不動，路透訪調的86名經濟學家中，超過90%都預期屆時將維持基準利率區間於5%~5.25%不變。

但市場提高了Fed在7月恢復升息的預估。與7月會議連結的互換合約利率周三攀升至5.33%，比當前5.08%的利率水準高出1碼，暗示7月升息機率為100%，路透訪調的經濟學家中，也有24人預期Fed將在6月暫停後，7月恢復升息。

美國將在12日、Fed召開決策會議前一天，公布5月消費者價格指數（CPI）。彭博訪調的經濟學家預計，5月整體和核心CPI升幅料將下降，但仍將遠高於Fed的2%目標。

Fed官員已進入決策前的緘默期，市場認為Fed主席鮑爾下周似乎有意按兵不動，但會說明緊縮行動還沒結束。

不過，在彭博訪調率先預測加拿大央行本周會升息的花旗集團分析師克拉克指出，加拿大央行的經驗有點像是Fed暫停升息的警世錄。花旗的基本預測是，聯準會下周將會再升息1碼。

不過，利率市場也預期美國年底利率約為5.1%，與目前相若，暗示預估年底前會降息1碼。