我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

美7月升息預期 達到100%

編譯季晶晶／綜合報導
聯準會主席鮑爾（左）。（歐新社）
聯準會主席鮑爾（左）。（歐新社）

加拿大央行7日意外宣布升息，是本周第二個意外升息的主要央行，引發市場對美國聯準會（Fed）7月升息的預期轉濃，美債市場對Fed 7月升息機率的預期再次達到100%，但也預料這將是今年最後一次升息。

加拿大央行從1月以來一直都按兵不動，但7日以消費者支出意外強勁、勞動市場吃緊、通膨仍居高不下為由，意外升息1碼至4.75%。前一天澳洲央行也意外升息1碼，凸顯各國央行抗通膨之戰可能遠未結束。

由於美國也是勞動市場火熱、消費者需求強韌、通膨冥頑地處於高點，加拿大意外升息也連帶牽動Fed的決策展望，因而掀起全球金融市場波瀾，美股7日下挫，全球公債殖利率上揚，美元指數挺升。

目前市場大致預期Fed下周決策會議將按兵不動，路透訪調的86名經濟學家中，超過90%都預期屆時將維持基準利率區間於5%~5.25%不變。

但市場提高了Fed在7月恢復升息的預估。與7月會議連結的互換合約利率周三攀升至5.33%，比當前5.08%的利率水準高出1碼，暗示7月升息機率為100%，路透訪調的經濟學家中，也有24人預期Fed將在6月暫停後，7月恢復升息。

美國將在12日、Fed召開決策會議前一天，公布5月消費者價格指數（CPI）。彭博訪調的經濟學家預計，5月整體和核心CPI升幅料將下降，但仍將遠高於Fed的2%目標。

Fed官員已進入決策前的緘默期，市場認為Fed主席鮑爾下周似乎有意按兵不動，但會說明緊縮行動還沒結束。

不過，在彭博訪調率先預測加拿大央行本周會升息的花旗集團分析師克拉克指出，加拿大央行的經驗有點像是Fed暫停升息的警世錄。花旗的基本預測是，聯準會下周將會再升息1碼。

不過，利率市場也預期美國年底利率約為5.1%，與目前相若，暗示預估年底前會降息1碼。

升息 央行 殖利率

上一則

美元下挫 因美國初領失業金人數大增

下一則

中國實現雙碳 人民銀行行長易綱：估須砸100兆

延伸閱讀

IMF促美聯準會和各國央行 繼續收緊貨幣政策降通膨

IMF促美聯準會和各國央行 繼續收緊貨幣政策降通膨
加拿大野火無緩和跡象 歐盟、美國各派數百消防員協助

加拿大野火無緩和跡象 歐盟、美國各派數百消防員協助
加拿大山火霧霾來臨後 紐約地鐵空氣變更差

加拿大山火霧霾來臨後 紐約地鐵空氣變更差
加拿大今年野火面積是往年10倍 恐成史上最嚴重

加拿大今年野火面積是往年10倍 恐成史上最嚴重

熱門新聞

中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡