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美爆發債潮 金融市場緊張

編譯湯淑君／綜合報導

債限之爭落幕，美國財政部即將大舉發債，估計超過1兆美元的發債潮將湧現，可能加劇銀行體系壓力，並在金融市場掀起新一波動盪。

國會通過提高聯邦債務上限後，原先擱置的公債發行活動將密集展開，好讓財政部重建現金餘額。上周現金水位降到2017年來最低。

摩根大通估計，華府在今年底前需要發行1.1兆美元短期國庫券。在止於9月底的未來四個月，發債淨額可能達到8500億美元。分析師擔心，新發債數量如此巨大，可能推升公債殖利率、吸走銀行存款。

道明證券策略師高伯格說：「人人皆知發債潮將湧來，殖利率勢必走高。國庫券價格將進一步下跌。那會對銀行構成壓力。」

高伯格認為，2008年金融海嘯和2020年新冠肺炎疫情除外，這波國庫券擴大發行將是史上最大。分析師說，新發行國庫券的期限從幾天到一年都有。

PGIM固定收益共同投資長彼德斯說，美債供應量大增早在市場預料中，因此殖利率已開始升高。那將加重美商銀行提高存款利率的壓力。今年3月區域性銀行倒閉事件頻傳已導致銀行存款流失，倘若存款進一步失血，再加上殖利率升高的吸金效應，可能迫使銀行提高存款利率因應，小型放款機構尤其得付出高昂代價。

尤其在聯準會持續縮減資產負債表規模，有別於之前大舉購債，發債潮急湧可能讓市場吃不消。阿波羅全球管理公司首席經濟學家斯洛克說：「美國預算赤字龐大，量化緊縮也仍在進行中。若是新發行的國庫券淹沒市場，未來數月公債市場可能動盪不已。」市場策略師認為，最佳情境是，貨幣市場基金挺身而出，買下這一輪新發行債券。

殖利率 財政部 分析師

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