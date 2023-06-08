Meta為臉書IG引入管理功能

德國卡特爾辦公室表示，Meta計畫為其Facebook和Instagram平台用戶引入新的管理功能，以在與監管機構討論多年後緩解反壟斷擔憂。該辦公室表示，Meta的帳戶中心將允許用戶就是否要組合或單獨使用Instagram和Facebook等帳戶做出「基本上自由和知情的決定」。

特斯拉擬擴大投資外蒙古

蒙古總理Luvsannamsrai Oyun-Erdene和特斯拉CEO馬斯克經由視訊會議討論了向這個亞洲國家擴張和投資的問題。根據蒙古政府聲明，雙方討論了歡迎特斯拉到蒙古建立電動車電池廠的可能性，利用該國豐饒的銅和稀土；這些元素是電動車電池的重要成分。還談到將Starlink引入蒙古。

房貸需求減少1.4% 連降4周

房貸利率 從近期高位回落，但需求連續第4周下降。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降1.4%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.91%降到6.81%，仍是2023年以來第二高的每周利率。

塔可鐘推素食版Crunchwrap

Taco Bell將在洛杉磯、紐約和奧蘭多三地限時銷售其廣受歡迎的Crunchwrap素食版，主要成分是植物性牛肉和奶酪。從8日開始即可訂購這款純素脆餅。這家百勝餐飲連鎖店表示，之所以選擇這三個城市，是因為當地素食人口眾多。只要供應充足，該選項就會繼續銷售，為期大約1周。

谷歌雲端 將AI應用至醫療

谷歌雲端正擴大其醫療保健領域對人工智慧(AI)技術的使用，讓Mayo Clinic醫療專業人員能以快速查找患者資訊。谷歌雲端表示，Mayo Clinic正在使用名為Enterprise Search on Generative AI App Builder的新服務，可有效地利用谷歌技術創建聊天機器人來搜索大量不同的內部數據。

葉倫：小銀行整合 不讓人意外

財政部長葉倫表示，就整體環境考量，一些較小的銀行可能會進行整合。她說：「目前有股動力顯示可能出現一些整合，若有進一步發展，我也不會感到驚訝。」葉倫表示，她不希望看到多元化銀行體系受到進一步整合的威脅，但考慮到這些銀行正在經歷獲利壓力，這是可以理解的。