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矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

克服三項障礙 史指再漲20%

財經新聞組／綜合報導

市場研究公司Fundstrat研究主管李湯姆(Tom Lee)表示，如果市場能夠掃清三個主要障礙，那麼在2023年底前美股可能會大幅上漲。

他在最新報告中指出：「隨著時序進入6月第二周，我們對史坦普500指數在2023年將上漲20%以上的信心有所加強。上周決定性的突破性漲勢發揮了推動作用，同時跡象也顯示通膨壓力正在緩解，體現在5月就業報告中工資增幅的回落。」

美國5月薪資增速繼續溫和放緩，年增率從4月的4.4%降至4.3%。這代表經濟中的通膨壓力可能正在減弱，因為工資上漲會推動物價上升，進而形成螺旋式通膨。通膨壓力緩解可能預示股市走升，因為這將允許Fed暫停升息或降息。

他指出，三個關鍵指標將決定史指今年底前的走勢。

一、5月消費者物價指數(CPI)報告。李湯姆表示，13日公布的5月通膨數據將是決定股市走勢的關鍵因素。如果核心通膨率的月增幅低於0.4%或年增幅低於5.5%，那麼Fed暫停升息的可能性就會加大，這可能會刺激股市上漲。

二、人工智慧(AI)驅動的科技股上漲。科技股在2023年飆升，因為科技公司靠炒作AI賺錢，並誓言將更多AI技術應用到業務中。李湯姆認為，像是特斯拉等一些科技巨頭的股價自今年年初以來飆升近100%，Fed可能無法容忍這種熱情。

但他補充說，AI實際上可能會緩解通膨壓力，因為從長遠來看，工作生產率的提高將抑制工資上漲。這代表Fed不會收緊金融條件來對抗科技股的上漲，這意味著整體市場、尤其是科技股具有上行空間。

三、擴大市場漲勢範圍。史指成分股中上漲個股的比例大幅上升，11個類股中有8個高於20日移動均線。其中6個20日移動均線高於200日移動均線，這是市場正在形成多頭趨勢的另一個跡象。（財經新聞組）

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