銷售疲軟 二手車價觸今年新低

二手車 批發價格在5月創下今年最低水平，原因是高利率 和零售價格上漲導致銷量下降。

Cox Automotive發布報告指出，其5月Manheim二手車價值指數較4月下降2.7%至224.5，為連續第二個月下跌，也是去年12月219.3以來的最低讀數；但仍高於歷史水平。

該指數追蹤在美國批發經銷商拍賣會上售出的車輛。預計今年將繼續下降，因為新車庫存水平有所改善，而且高利率似乎嚇跑了消費者。

Cox Automotive經濟和產業洞察資深經理弗雷(Chris Frey)表示，「從更長遠的角度來看，5月的同比下降速度比4月和3月加快；然而，由於去年5月至11月拍賣會上出現的價格較低，未來幾個月下降速度可能會放緩。」

報告指出，估計5月二手零售額同比下降11%。顯著下降的原因是許多人、尤其是那些信用評級較低的顧客，因定價過高而被排除在市場之外，因此他們只能修車而非換車。

Cox表示，銷售和批發價格的下降顯示二手車市場正在走弱。這對汽車經銷商不利，但對Fed提高利率來抑制通膨的鬥爭來說是一場勝利。

自去年初拜登政府將通膨率上升歸咎於市場以來，二手車價格日益成為通膨的指標。

自新冠疫情 爆發以來，二手車價格一直在上漲，因為全球疫情危機加上供應鏈問題，導致新車生產不時停產，導致新車供應不足；而在需求堅挺的情況下，價格卻創下歷史新高。庫存的成本和稀缺性促使消費者轉向二手車市場，進而推高了這些價格。

持續下降可能有助於為消費者降低二手車價格，因為零售價格傳統上跟隨批發價格的變化。然而，Cox報告指出，到目前為止情況並非如此，因為過去4周二手車的平均零售掛牌價格上漲了0.8%。