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矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

行情暫時打住 史指那指收跌

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數和那斯達克綜合指數收低，大盤指數在2022年8月以來最高收盤水平附近波動。

史指下跌16.33點或0.38%收4267.52點。那指下跌171.52點或1.29%收1萬3104.89點。道瓊工業平均指數逆勢上漲91.74點或0.27%收3萬3665.02點。

能源是史指表現最好的類股，上漲2.6%。SPDR S&P油氣勘探與生產ETF(XOP)和First Trust天然氣ETF(FCG)的漲幅都超過3%。

隨著SPDR標準普爾區域銀行ETF(KRE)上漲3.31%，連續第4個交易日上漲，區域銀行的股票繼續上漲。PacWest Bancorp上漲14.37%，而Zions Bancorporation上漲4.55%。

隨著人工智慧(AI)前景提振科技股，股市最近受到提振。過去3個月，史指上漲超過7%。

美國貿易逆差在4月繼續增加，但略低於經濟學家預期。赤字可能影響第2季GDP成長走低。

史指工業指數上漲至3月10日矽谷銀行倒閉前以來的最高水平，這是近期股市強勢最終可能超越通常的科技和AI範圍的另一個跡象。這也可能反映出美國經濟有可能避免衰退的觀點。

當日漲幅最大的股票包括Stanley Black & Decker和United Rentals，分別上漲6.05%和4.23%。Caterpillar、Carrier Global和Nordson漲幅也超過3%。

指數 股票 矽谷銀行

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