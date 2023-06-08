多數人看衰經濟 但樂觀財務
一項調查發現，超過五分之二(44%)的美國人認為現在或本月底經濟就會陷入衰退，而四分之三的人預計衰退時機在今年年底。
不過，根據TransUnion對3000名美國成年人進行的這項最新調查，雖然存在經濟衰退擔憂，但仍有很大一部分人(57%)，是2021年第4季以來的最高水平。
看似矛盾的情緒反映出許多家庭仍因物價上漲和利率上升影響預算而煩惱，但仍然強勁的就業市場讓許多家庭短期內仍能支應日常生活所需。
TransUnion資深副總裁兼全球研究和諮詢主管懷斯(Charlie Wise)指出：「衰退已深植人心。」「然而，大多數消費者感到樂觀並預期個人收入會更高。這是一種奇怪的矛盾衝突。」
這項在4月25日至5月9日期間進行的調查還顯示，消費者連續第6季將通膨列為最令人擔憂的問題。
有79%的受訪者認為通膨是頭等大事，超過擔憂經濟衰退的53%。緊隨其後的是對租金或房貸價格上漲的45%以及利率上升的41%。
懷斯說，「從長遠來看，經濟衰退會發生是因為經濟每隔5到10年就需要重新調整一下。」「希望在下次經濟復甦之前，這種重新調整將是快速且盡可能相對無痛的。」
以世代而論，嬰兒潮世代和X世代的經濟狀況更可能在未來12個月內比年輕人更差。與51%的X世代和41%的嬰兒潮世代相比，73%的Z世代和69%的千禧世代對第2季的家庭財務狀況感到樂觀。
Z世代和千禧世代預計明年收入將分別增加68%和88%。老一輩的就沒那麼多了；只有46%的X世代和27%的嬰兒潮世代認為他們的工資在未來12個月會增加。
大約89%的嬰兒潮世代表示通貨膨脹是他們最關心的財務問題，其次是X世代的82%。緊隨其後的是千禧世代和Z世代，分別有73%和68%的人表示對通貨膨脹感到焦慮。
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