多數人看衰經濟 但樂觀財務

消費者見木不見林，對自己財務比整體經濟樂觀。（路透）

一項調查發現，超過五分之二(44%)的美國人認為現在或本月底經濟就會陷入衰退，而四分之三的人預計衰退時機在今年年底。

不過，根據TransUnion對3000名美國成年人進行的這項最新調查，雖然存在經濟衰退擔憂，但仍有很大一部分人(57%)，是2021年第4季以來的最高水平。

看似矛盾的情緒反映出許多家庭仍因物價上漲和利率 上升影響預算而煩惱，但仍然強勁的就業市場讓許多家庭短期內仍能支應日常生活所需。

TransUnion資深副總裁兼全球研究和諮詢主管懷斯(Charlie Wise)指出：「衰退已深植人心。」「然而，大多數消費者感到樂觀並預期個人收入會更高。這是一種奇怪的矛盾衝突。」

這項在4月25日至5月9日期間進行的調查還顯示，消費者連續第6季將通膨列為最令人擔憂的問題。

有79%的受訪者認為通膨是頭等大事，超過擔憂經濟衰退的53%。緊隨其後的是對租金 或房貸價格上漲的45%以及利率上升的41%。

懷斯說，「從長遠來看，經濟衰退會發生是因為經濟每隔5到10年就需要重新調整一下。」「希望在下次經濟復甦之前，這種重新調整將是快速且盡可能相對無痛的。」

以世代而論，嬰兒潮世代和X世代的經濟狀況更可能在未來12個月內比年輕人更差。與51%的X世代和41%的嬰兒潮世代相比，73%的Z世代和69%的千禧世代對第2季的家庭財務狀況感到樂觀。

Z世代和千禧世代預計明年收入將分別增加68%和88%。老一輩的就沒那麼多了；只有46%的X世代和27%的嬰兒潮世代認為他們的工資在未來12個月會增加。

大約89%的嬰兒潮世代表示通貨膨脹 是他們最關心的財務問題，其次是X世代的82%。緊隨其後的是千禧世代和Z世代，分別有73%和68%的人表示對通貨膨脹感到焦慮。