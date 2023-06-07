我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花旗執行長也去 馬斯克等執行長紛紛訪中原因為何

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

美中關係緊張 美國紅杉資本拆分中國業務並更名

中央社／台北7日電
美中關係日趨緊張下，美國風險投資龍頭紅杉資本6日宣布，將美國與中國的業務完全拆分。（路透）
美中關係日趨緊張下，美國風險投資龍頭紅杉資本6日宣布，將美國與中國的業務完全拆分。（路透）

美中關係日趨緊張下，美國風險投資龍頭紅杉資本6日宣布，將美國與中國的業務完全拆分，紅杉中國的英文公司名稱將從目前的Sequoia China，更名為「紅杉」二字的漢語拚音HongShan。

綜合紐約時報、路透等外媒報導，紅杉資本（Sequoia Capital）事實上是將公司拆分為三。除將紅杉中國分出並改名為HongShan外，其印度及東南亞業務也被分出，並更名為Peak XV Partners。其餘美歐業務則沿用現名，分拆將於2024年3月31日前完成。

紅杉資本管理合夥人波塔（Roelof Botha）、中國區總裁沈南鵬及印度業務負責人辛格（Shailendra Singh）合署的聲明中表示，紅杉的全球業務管理已變得「越來越複雜」。

波塔在受訪時說，這個問題在過去幾個月裡達到了非解決不可的程度，「我們很清楚，把所有這些要素和背景都放在一起的成本，是不值得的」。

上述聲明及訪問雖未提到地緣政治，但分析認為，在美中關係緊張下，美國準備限制本國資金投資中國科技產業，而中國也在限制美元資本投資本國科技公司，讓許多美元投資者對投資中國呈觀望態度。此時紅杉將美中業務拆分，凸顯美中兩國圍繞下一代尖端技術創新的爭奪日趨激烈。

紅杉資本2005年起進入中國市場，至今已投資了1200多家公司，其中包括螞蟻集團、美團、拚多多、字節跳動等知名企業，以及電動汽車、生物技術等新興科技領域的公司，被認為在中國科技巨頭快速而利潤豐厚的崛起過程中發揮重要作用。

消息人士透露，美國拜登（Joe Biden）政府一直在制定新的規則，以限制美國在中國的投資，紅杉為此已聘請了一家國家安全諮詢公司，針對如何減輕這類風險提供建議。

最近中國政府把矛頭對準了與外國有聯繫的諮詢公司，引起了西方企業高管警惕。這些公司幫助外國企業評估投資，在中國扮演著特別重要的角色。因為對於希望在中國投資的公司來說，很難獲得可靠的訊息。

投資 印度 拜登

上一則

ChatGPT爆紅後...OpenAI是否打算上市？執行長回應了

下一則

道瓊早盤小漲0.2% 市場在Fed開會前保持觀望

延伸閱讀

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器
美SEC尋求凍結幣安美國客戶資產 說22億美元有被竊風險

美SEC尋求凍結幣安美國客戶資產 說22億美元有被竊風險
遠距工作成趨勢 跨國企業縮減辦公室 衝擊舊金山等美國大城

遠距工作成趨勢 跨國企業縮減辦公室 衝擊舊金山等美國大城
台積電美廠員工怨加班 劉德音：不願值班就別來這產業

台積電美廠員工怨加班 劉德音：不願值班就別來這產業

熱門新聞

蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
搭機放倒椅背 一個禮貌動作能避免他人不快

搭機放倒椅背 一個禮貌動作能避免他人不快