美中關係緊張 美國紅杉資本拆分中國業務並更名

美中關係日趨緊張下，美國風險投資龍頭紅杉資本6日宣布，將美國與中國的業務完全拆分。（路透）

美中關係日趨緊張下，美國風險投資 龍頭紅杉資本6日宣布，將美國與中國的業務完全拆分，紅杉中國的英文公司名稱將從目前的Sequoia China，更名為「紅杉」二字的漢語拚音HongShan。

綜合紐約時報、路透等外媒報導，紅杉資本（Sequoia Capital）事實上是將公司拆分為三。除將紅杉中國分出並改名為HongShan外，其印度 及東南亞業務也被分出，並更名為Peak XV Partners。其餘美歐業務則沿用現名，分拆將於2024年3月31日前完成。

紅杉資本管理合夥人波塔（Roelof Botha）、中國區總裁沈南鵬及印度業務負責人辛格（Shailendra Singh）合署的聲明中表示，紅杉的全球業務管理已變得「越來越複雜」。

波塔在受訪時說，這個問題在過去幾個月裡達到了非解決不可的程度，「我們很清楚，把所有這些要素和背景都放在一起的成本，是不值得的」。

上述聲明及訪問雖未提到地緣政治，但分析認為，在美中關係緊張下，美國準備限制本國資金投資中國科技產業，而中國也在限制美元資本投資本國科技公司，讓許多美元投資者對投資中國呈觀望態度。此時紅杉將美中業務拆分，凸顯美中兩國圍繞下一代尖端技術創新的爭奪日趨激烈。

紅杉資本2005年起進入中國市場，至今已投資了1200多家公司，其中包括螞蟻集團、美團、拚多多、字節跳動等知名企業，以及電動汽車、生物技術等新興科技領域的公司，被認為在中國科技巨頭快速而利潤豐厚的崛起過程中發揮重要作用。

消息人士透露，美國拜登 （Joe Biden）政府一直在制定新的規則，以限制美國在中國的投資，紅杉為此已聘請了一家國家安全諮詢公司，針對如何減輕這類風險提供建議。

最近中國政府把矛頭對準了與外國有聯繫的諮詢公司，引起了西方企業高管警惕。這些公司幫助外國企業評估投資，在中國扮演著特別重要的角色。因為對於希望在中國投資的公司來說，很難獲得可靠的訊息。