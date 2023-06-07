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美SEC尋求凍結幣安美國客戶資產 說22億美元有被竊風險

編譯葉亭均／綜合外電
美國證管會（SEC）表示，已尋求凍結幣安美國（Binance.US）的資產並保護客戶的資金。（路透）
美國證管會（SEC）表示，已尋求凍結幣安美國（Binance.US）的資產並保護客戶的資金。（路透）

美國證管會（SEC）表示，已尋求凍結幣安美國（Binance.US）的資產並保護客戶的資金，包括把客戶在海外持有、包括法定貨幣和加密貨幣在內的投資匯回美國。

證管會6日表示，已向一家法院提出緊急行動申請，希望取得暫時限制令，同時請求法官支持相關行動，以「確保幣安美國客戶資產受到保護並且留在美國，直到證管會就這起事件提起的進行中訴訟得到解決」。

證管會的訴訟把幣安控股公司（Binance Holdings）、BAM Trading Services、BAM Management US Holdings以及創辦人趙長鵬列為被告。

證管會在5日發動的訴訟中指控幣安與趙長鵬挪用客戶資金、誤導投資人與監管機構，並且違反證券規定。

幣安則已表示打算「大力捍衛我們的平台」。幣安美國在6日推文形容證管會提出的暫時限制令動議是「不合理的」，「用戶資產依然安全有保證，而平台持續完全正常運作出入金功能」。

證管會的其他要求包括希望確保任何幣安美國客戶轉帳超過10萬美元，都應該經由該公司兩位高層主管簽字簽核並驗證是合乎規定的。

證管會在一份備忘錄中表示「趙長鵬與幣安有一個混用客戶資金、以及把資金挪到美國以外或區塊鏈上的模式與手法，這些地方是本法院不能管轄之處」。

備忘錄指出，幣安美國的客戶總資產超過22億美元，同時形容趙長鵬是個「公開表明他是不受本法院司法管轄的外國人」。

證管會還說，除非凍結令下來，否則幣安美國客戶的22億美元資產面臨被趙長鵬偷竊的「重大風險」。

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