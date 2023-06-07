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害怕步上查克柏格迷因之路？記者納悶：庫克為何沒戴Vision Pro拍照

編譯易起宇／綜合外電
蘋果5日發表混合實境頭戴裝置Vision Pro，但包括執行長庫克在內的蘋果主管都未戴著該裝置拍照，最多只有在一旁合影。 （美聯社）
蘋果5日發表混合實境頭戴裝置Vision Pro，但包括執行長庫克在內的蘋果主管都未戴著該裝置拍照，最多只有在一旁合影。 （美聯社）

蘋果5日發表定價3,499美元的混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro，引發各界熱烈討論，但活動結束後，在場記者卻發現一件很奇怪的事：為何執行長庫克和其他蘋果主管都未戴著這台裝置拍照留影？

Business Insider報導，長期追蹤報導蘋果新聞的彭博資訊記者Mark Gurman當日稍晚在推特發文表示：「除非是我漏看了，不然我很好奇，為何沒有庫克或其他蘋果主管實際戴著Vision Pro的照片。如果這是真的，那肯定是經過計算後的決定。但問題是為什麼？」

蘋果這次和他們多年來介紹產品的作法差異很大。2007年共同創辦人賈伯斯發表iPhone時，他是直接把新產品拿在手上現場操作展示。

但這次，Vision Pro只戴在許多模特兒的臉上，且大部分是女性。庫克只有少數幾張照片站在這台新裝置的旁邊拍攝，這個新產品則掛在某種白色柱狀物的支架上。

對於庫克和其他蘋果主管並未戴著該裝置留影，外界流傳著幾種說法。

有些觀察家認為，因為現場展示新產品有風險，所以蘋果可能想要避免在舞台上出亂子。蘋果部落客Zac Hall說：「他們需要讓這款產品看起來很酷，但老白男做不到。」

Gurman和其他人則認為，蘋果是為了避免重蹈查克柏格的覆轍。查克柏格曾戴著Meta的VR頭戴裝置，拍過很多照片，但那些照片只是讓查克柏格看起來像是個脫離現實的科技富豪，對元宇宙的興趣比對真實世界還高。而由於Meta的VR事業一直嚴重虧損，查克柏格戴著VR裝置的照片已被網友做成很多張迷因圖來嘲諷他。

蘋果 庫克 查克柏格

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