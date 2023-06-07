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不是熊市反彈 是迷你牛市

財經新聞組／綜合報導

前摩根史坦利資深投資副總裁麥當勞(Michael James McDonald)認為，當前美股反彈的創紀錄持續時間顯示，這已不再是熊市反彈，而是一個迷你牛市。

眾所周知，熊市雖然沒有確切的定義，但通常被定義為較前波歷史高點下跌超過20%。熊市沒有持續時間或時間限制，可以持續兩個月，也可以拖至5年，自1928年以來最長的一次熊市就長達5年。

它可能是經濟衰退的前奏，也可能不是。例如，1987年的美股崩盤是由市場衍生品推動的，與任何經濟問題無關。1962年的股災也是如此。

有時股價下跌是突然發生的，有時則是以兩個或三個下降波段呈現；下跌的波段被反彈隔開，這就被稱為熊市反彈。

1928年以來持續最久的三次熊市反彈分別是：1929年11月12日至1930年4月18日的5.06個月、2001年9月21日至2002年4月19日的5.8個月，以及1938年3月31日至11月10日的7.2個月。

熊市反彈有時間和股價限制。就時間而言，它應該與下跌波在同一個等級上。例如，不可能出現6個月的下跌後接著上漲2年，然後又是6個月的下跌。反彈幅度太大，持續時間太長，這種規模的反彈通常被視為新一輪牛市。

上周美股的反彈已經超過時間限制。換句話說，按照既有定義，去年以來持續9個月的熊市已經結束。

所以，新的牛市開始了嗎？簡單的回答是：沒錯，這是新一輪牛市的開始。但經濟形勢的不完整顯示，本輪反彈可能是由更複雜因素促成。麥當勞認為這是一個迷你牛市，可能會持續一年，並將兩波走跌或熊市分開。迷你牛市不會創下新高，但會讓股價重回之前史坦普500指數4800點的高點，然後再次回落，形成一個雙層頂部。

熊市 股價 美股

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