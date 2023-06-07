史指再漲10點 收在今年最高

史坦普500指數 小幅上漲至2023年以來最高收盤價，因華爾街消化了近期的漲勢，導致該指數升至9個月以來最高水平。

史指上漲10.06點或0.24%至4283.85點，接近9個月高點。那斯達克綜合指數上漲46.99點或0.36%收1萬3276.42 點。道瓊工業平均指數小幅上漲10.42點或0.03%收3萬3573.28點，默克和聯合健康跌幅超過2%，打壓了道指。

美國證券交易委員會(SEC)起訴加密貨幣公司Coinbase，使其股價下跌12.09%。SEC指控Coinbase充當未註冊的經紀人和交易所。比特幣漲幅超過6%。

蘋果 下跌0.21%，這家科技巨頭在其年度全球開發者大會上推出備受期待的虛擬實境(VR)頭戴設備和新軟。蘋果在前一交易日發表產品前創下歷史新高。

美國商銀策略師霍爾(Jill Carey Hall)表示，上周該行客戶3周來首次出現股票 淨賣出，科技和材料股領跌，「年初以來，科技股的累計流入量仍然最大，但上周科技股的流出量是一年最大，由機構和散戶領頭。」

總體而言，在5月29日當周，股票賣出5.32億元。科技股流出超過11億元，而材料股則損失4.25億元。

科技類股今年表現強勁，漲幅超過30%。與此同時，材料股是本月史指表現最好的類股，上漲近5%。