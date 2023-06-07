我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

財部大舉發債 相當於升息1碼

財經新聞組／綜合報導

隨著拜登總統簽署債務上限法案，危機才剛平息，但又一波危機可能正在悄悄醞釀中。

財政部已接近「彈盡糧絕」，舉債迫在眉睫，這對於美國銀行業而言，意味著銀行存款將繼續流失。

財政部2日表示，截至5月31日，財政部僅剩330億元的特別措施來維持支付政府帳單；在此同時，財政部的現金餘額也在日益減少，截至6月1日現金餘額降至230億元以下，達到2015年10月的水平。

《彭博》引用華爾街投行之前預計報導，到2023年第3季末，財政部的舉債規模可能超過1兆元，大量市場流動性將會被「吸回」財政部。

美國商銀利率策略主管卡巴納(Mark Cabana)表示，發債浪潮對美國經濟造成的影響相當於Fed升息1碼(25個基點)，這也意味著對於美國銀行業而言，更難留住存款戶存款，存款大風吹將繼續下去。

他說，「我們知道銀行系統一直承壓，Fed的銀行定期融資計劃(Bank Term Funding Program, BTFP)不斷創下歷史新高。而如果財政部繼續發債，將成為銀行留住存款帶來另一個挑戰。」

美商銀指出，矽谷銀行倒閉引發市場恐慌後，存款就源源不斷湧入貨幣市場基金；而隨著財政部大量發債，更多的存款將流失。

財政部5日標售500億元44天期現金管理債券，需求強勁，為發行規模的3.19倍。此外，財政部還將定期拍賣3個月期和6個月期國庫券。

無論哪家機構決定購買美國國債，預計都將經由清算銀行存款來騰出資金，從而損害銀行準備金、加劇資本外逃，進而影響金融體系穩定。

值得注意的是，在流動性驟然收緊的預期下，Fed 6月升息預期已經轉趨微弱，因為緊縮已經以另一種形式發生。

財政部 升息 矽谷銀行

上一則

沙國銷亞洲油價意外調漲

下一則

史指再漲10點 收在今年最高

延伸閱讀

AIT主席訪台：台灣大選 美國不會選邊站

AIT主席訪台：台灣大選 美國不會選邊站
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
拜登簽署債務上限法案 將釋出規模1兆美元的發債巨浪

拜登簽署債務上限法案 將釋出規模1兆美元的發債巨浪
新任中國駐美大使謝鋒 會見美財政部副部長

新任中國駐美大使謝鋒 會見美財政部副部長

熱門新聞

蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退