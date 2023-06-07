財部大舉發債 相當於升息1碼

隨著拜登總統簽署債務上限法案，危機才剛平息，但又一波危機可能正在悄悄醞釀中。

財政部 已接近「彈盡糧絕」，舉債迫在眉睫，這對於美國銀行業而言，意味著銀行存款將繼續流失。

財政部2日表示，截至5月31日，財政部僅剩330億元的特別措施來維持支付政府帳單；在此同時，財政部的現金餘額也在日益減少，截至6月1日現金餘額降至230億元以下，達到2015年10月的水平。

《彭博》引用華爾街投行之前預計報導，到2023年第3季末，財政部的舉債規模可能超過1兆元，大量市場流動性將會被「吸回」財政部。

美國商銀利率策略主管卡巴納(Mark Cabana)表示，發債浪潮對美國經濟造成的影響相當於Fed升息 1碼(25個基點)，這也意味著對於美國銀行業而言，更難留住存款戶存款，存款大風吹將繼續下去。

他說，「我們知道銀行系統一直承壓，Fed的銀行定期融資計劃(Bank Term Funding Program, BTFP)不斷創下歷史新高。而如果財政部繼續發債，將成為銀行留住存款帶來另一個挑戰。」

美商銀指出，矽谷銀行 倒閉引發市場恐慌後，存款就源源不斷湧入貨幣市場基金；而隨著財政部大量發債，更多的存款將流失。

財政部5日標售500億元44天期現金管理債券，需求強勁，為發行規模的3.19倍。此外，財政部還將定期拍賣3個月期和6個月期國庫券。

無論哪家機構決定購買美國國債，預計都將經由清算銀行存款來騰出資金，從而損害銀行準備金、加劇資本外逃，進而影響金融體系穩定。

值得注意的是，在流動性驟然收緊的預期下，Fed 6月升息預期已經轉趨微弱，因為緊縮已經以另一種形式發生。