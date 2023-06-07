利潤過低 賽百味無人接手

賽百味單店銷售額過低，讓加盟商不願擴大入主。（路透）

全球三明治連鎖店賽百味(Subway)正在尋找大型加盟商接手，以改造其所有權模式；但過低的獲利和過時的店面卻使其成為最糟賣點。

幾家業者研究過收購大量餐廳進入該連鎖店系統的可能性，但在發現獲利微薄後就撒手了。律師克萊恩(Justin Klein)和顧問戈登(John Gordon)表示，客戶因低獲利和必須進行翻新的前景而望而卻步。

賽百味自2016年以來在美國關閉了數千家門市，該公司一年前表示，它希望擺脫目前僅擁有一、兩家商店的小型加盟商的基礎，這些店面往往由家族經營，有時只能勉強維持。

該公司4月首次舉辦中大型加盟主會議，超過15家業者積極評估發展方式，當月，它宣布了與這些加盟商的5項新協議，以濃縮和轉移230多家現有餐廳。這些協議中只有2家是新進加盟商首次收購該連鎖店。

即使如此，一些大型加盟商還是擔心賽百味的門市獲利率 。賽百味從未透露其美國餐廳的平均年銷售額，但產業專家和內部人士估計數字不到50萬元，為業內獲利最低的餐廳之一。

根據QSR雜誌報導，競爭對手三明治店Jersey Mike's和Firehouse Subs的銷售額分別超過110萬元和90萬元。Firehouse Subs歸Restaurant Brands International Inc.所有。

賽百味表示，它在5月「在美實現2010年以來最高的每周平均單店銷售量」，但拒絕透露美元數額。

顧問戈登曾試圖撮合一家速食店經營者買下內華達州 和新墨西哥州 的賽百味門市，但經營者最終拒絕了，因為利潤微薄，若收下這些陳舊的門市還得大肆裝修。

諮詢公司Catalyst Insight Group總經理米勒(Alicia Miller)說：「如果更多的營運商首次走進賽百味，對我來說，這是一個訊號，代表該品牌終於走上一條不同的道路。」