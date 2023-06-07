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利潤過低 賽百味無人接手

財經新聞組／綜合報導
賽百味單店銷售額過低，讓加盟商不願擴大入主。（路透）
賽百味單店銷售額過低，讓加盟商不願擴大入主。（路透）

全球三明治連鎖店賽百味(Subway)正在尋找大型加盟商接手，以改造其所有權模式；但過低的獲利和過時的店面卻使其成為最糟賣點。

幾家業者研究過收購大量餐廳進入該連鎖店系統的可能性，但在發現獲利微薄後就撒手了。律師克萊恩(Justin Klein)和顧問戈登(John Gordon)表示，客戶因低獲利和必須進行翻新的前景而望而卻步。

賽百味自2016年以來在美國關閉了數千家門市，該公司一年前表示，它希望擺脫目前僅擁有一、兩家商店的小型加盟商的基礎，這些店面往往由家族經營，有時只能勉強維持。

該公司4月首次舉辦中大型加盟主會議，超過15家業者積極評估發展方式，當月，它宣布了與這些加盟商的5項新協議，以濃縮和轉移230多家現有餐廳。這些協議中只有2家是新進加盟商首次收購該連鎖店。

即使如此，一些大型加盟商還是擔心賽百味的門市獲利率。賽百味從未透露其美國餐廳的平均年銷售額，但產業專家和內部人士估計數字不到50萬元，為業內獲利最低的餐廳之一。

根據QSR雜誌報導，競爭對手三明治店Jersey Mike's和Firehouse Subs的銷售額分別超過110萬元和90萬元。Firehouse Subs歸Restaurant Brands International Inc.所有。

賽百味表示，它在5月「在美實現2010年以來最高的每周平均單店銷售量」，但拒絕透露美元數額。

顧問戈登曾試圖撮合一家速食店經營者買下內華達州新墨西哥州的賽百味門市，但經營者最終拒絕了，因為利潤微薄，若收下這些陳舊的門市還得大肆裝修。

諮詢公司Catalyst Insight Group總經理米勒(Alicia Miller)說：「如果更多的營運商首次走進賽百味，對我來說，這是一個訊號，代表該品牌終於走上一條不同的道路。」

新墨西哥州 內華達州 利率

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