還是談不攏 美西港口罷工進入第五天 港口作業停擺

美西港口碼頭工人與資方持續談判勞動合約，港口作業斷斷續續停擺的情況，預料將進入第五天。 （美聯社）

美西港口的碼頭工人與資方持續談判勞動合約，港口作業斷斷續續停擺的情況，預料將延續至周二（6日），進入第五天，零售業敦促政府介入處理。

根據發給卡車業界的通知，長堤 港的太平洋貨櫃碼頭（Pacific Container Terminals）取消了6日的頭班貨運作業，通知內未說明碼頭關閉原因。

長堤港執行董事柯戴羅（Mario Cordero）發聲明稿表示，周一（5日）洛杉磯港 至少有一個碼頭取消貨運作業，同日長堤港也有兩個碼頭「基於營運需求」關閉，將於晚班時重啟。他說，長堤港其他方面運作正常。

美西港口的勞資談判進行了一年以上，這段期間偶爾發生的怠工或停工事件，打斷了美國最大貨物進口港的物流。

美國全國零售協會（NRF）5日再次呼籲白宮 介入談判。NRF政府關係資深副總法蘭奇（David French）說：「隨著假期的拉貨旺季到來，新勞動合約敲定前，這些額外干擾將迫使零售商和其他重要航運夥伴，繼續把貨物轉出西岸碼頭。」

港口貨車協會（Harbor Trucking Association）執行長施拉普（Matt Schrap）也說，最後一刻的作業中斷會推升卡車駕駛的成本，並考驗整個供應鏈。

美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，會繼續密切關注事態，但婉拒說明當局是否會出手干預。