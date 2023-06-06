原物料跌價 大品牌仍漲不停

百事公司連番調升售價，推升獲利。（路透）

疫情 及俄烏戰爭的衝擊趨緩，原油、運輸及若干原物料價格下跌，但許多消費品大企業為維持利潤 仍快步漲價、或至少維持既有高價位，連帶助長通貨膨脹。

多家大企業獲利優先的策略令人擔憂。經濟學家警告，聯準會恐將被迫繼續升息、或至少不降息，經濟衰退的可能性和嚴重性增加。

百事可樂(PepsiCo)便是典型例子，財務長強納森(Hugh Johnston)2月表示，該公司調漲產品價格已足以因應2023年成本壓力，今年首季產品平均調漲16%，與去年第四季漲幅相當，連番漲價後獲利隨之增加。

其他消費品供應商也為保利潤而加價腳步不停歇。

根據研究機構FactSet，史坦普指數企業第1季平均淨獲利較去年底上升，與華爾街分析師 預期會微幅下跌相左；一般預測，企業下半年將繼續漲價以拉升獲利。

有些分析師不贊同「企業貪求利潤助長通膨」，認為另有理由導致物價續漲；其中，人們疫情期間被封鎖，解封後對消費的渴望增加、推升物價。

前財政部經濟學家貝克沃斯(David Beckworth)及若干分析師說，政府紓困金、消費者投資獲利或加薪、以極低利率重新貸款等要素都推升物價。

麥當勞第1季每家店平均營收較去年同期增加12.6%，4.2%來自顧客增加、另8.4%來自單價調高。家庭消費品高露潔棕欖公司(Colgate-Palmolive)截至3月底一年間獲利較前一年同期大增6%，銷量減少2%，但單價大漲12%。

不過，企業持續漲價的獲利效果恐怕好景不常。

研究機構Glenmede Investment Management指出，跡象顯示消費者緊縮高價品支出；收入底層家庭今夏將耗盡疫情時省下的積蓄。

Dollar Tree銷量增加但獲利減少，並調降今年底前獲利預期，分析師也不看好百事可樂、麥當勞獲利前景。