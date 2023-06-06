我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中美防長「香會」上為何只握手不會談？中媒這樣解釋

想吐？專欄作家搶先體驗蘋果3499美元MR裝置 吐露這些感覺

原物料跌價 大品牌仍漲不停

編譯周芳苑／綜合報導
百事公司連番調升售價，推升獲利。（路透）
百事公司連番調升售價，推升獲利。（路透）

疫情及俄烏戰爭的衝擊趨緩，原油、運輸及若干原物料價格下跌，但許多消費品大企業為維持利潤仍快步漲價、或至少維持既有高價位，連帶助長通貨膨脹。

多家大企業獲利優先的策略令人擔憂。經濟學家警告，聯準會恐將被迫繼續升息、或至少不降息，經濟衰退的可能性和嚴重性增加。

百事可樂(PepsiCo)便是典型例子，財務長強納森(Hugh Johnston)2月表示，該公司調漲產品價格已足以因應2023年成本壓力，今年首季產品平均調漲16%，與去年第四季漲幅相當，連番漲價後獲利隨之增加。

其他消費品供應商也為保利潤而加價腳步不停歇。

根據研究機構FactSet，史坦普指數企業第1季平均淨獲利較去年底上升，與華爾街分析師預期會微幅下跌相左；一般預測，企業下半年將繼續漲價以拉升獲利。

有些分析師不贊同「企業貪求利潤助長通膨」，認為另有理由導致物價續漲；其中，人們疫情期間被封鎖，解封後對消費的渴望增加、推升物價。

前財政部經濟學家貝克沃斯(David Beckworth)及若干分析師說，政府紓困金、消費者投資獲利或加薪、以極低利率重新貸款等要素都推升物價。

麥當勞第1季每家店平均營收較去年同期增加12.6%，4.2%來自顧客增加、另8.4%來自單價調高。家庭消費品高露潔棕欖公司(Colgate-Palmolive)截至3月底一年間獲利較前一年同期大增6%，銷量減少2%，但單價大漲12%。

不過，企業持續漲價的獲利效果恐怕好景不常。

研究機構Glenmede Investment Management指出，跡象顯示消費者緊縮高價品支出；收入底層家庭今夏將耗盡疫情時省下的積蓄。

Dollar Tree銷量增加但獲利減少，並調降今年底前獲利預期，分析師也不看好百事可樂、麥當勞獲利前景。

分析師 疫情 利潤

上一則

全球航空業今年獲利預估獲上調一倍 有望觸及100億美元

下一則

淨利倍增 全球航空業大回溫

延伸閱讀

為瘦身改吃代糖？ WHO警告：反增糖尿病、心血管疾病風險

為瘦身改吃代糖？ WHO警告：反增糖尿病、心血管疾病風險
麥克雞塊燙傷女童大腿 麥當勞被判要負責 賠償金額待決定

麥克雞塊燙傷女童大腿 麥當勞被判要負責 賠償金額待決定
嚥不下？麥當勞大麥克「改配方」 粉絲怨：改買漢堡王

嚥不下？麥當勞大麥克「改配方」 粉絲怨：改買漢堡王
荷蘭男捐精生550子女 法官下令即刻停止

荷蘭男捐精生550子女 法官下令即刻停止

熱門新聞

聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌