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紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

華裔少年出櫃：向父母坦白 最艱難可怕的決定

財經簡訊

財經新聞組／整理

KKR 16億元收購Circor

私募股權公司KKR & Co Inc將以16億元收購工業機械製造商Circor International。KKR將支付每股49元，代表近10億元的股權價值。Circor擁有約3100名員工，為工業、航太、國防、石油和天然氣等產業生產泵和閥門系統。

FDA延後腫瘤療法決定

SpringWorks Therapeutics Inc表示，美國食品和藥物管理局(FDA)已將對該公司腫瘤療法的決定延長3個月，因為衛生監管機構需要更多時間來審查更多數據。但FDA目前並未要求提供額外的數據或研究。FDA 2日 通知該公司需要更多時間來審查之前提供的數據額外分析。

mRNA技術疫苗有效抑癌

莫德納和默克兩家公司表示，在中期試驗中，與僅使用免疫療法相比，添加以mRNA為基礎的實驗性疫苗，可將最致命的皮膚癌擴散的風險降低65%。數據顯示，默克公司的Keytruda加入訂製mRNA疫苗與單獨使用Keytruda相比，可將黑色素瘤死亡或復發的風險降低44%。

Stellantis擬回收零件材料

汽車製造商Stellantis和比利時金屬回收商Galloo已就建立一家專注報廢車零件和材料回收的合資企業進行獨家談判。業界擔心原材料長期短缺，Stellantis提出擴大「循環經濟」業務戰略，包括車輛翻新和拆解以及零件和材料的再利用。該服務年底在法國、比利時和盧森堡推出。

大摩預測史指獲利明年反彈

摩根士丹利警告，史坦普500指數成份股今年獲利將下降16%，但2024年預計大幅反彈23%，因屆時Fed的政策將變得更加寬鬆。這家華爾街投行警告，史指成份股每股獲利可能會在2023年從195元下滑至185元，然後在明年回升至239元。預計史指將在2024年反彈至4200點，2023年底為3900點。

財富美國500強 沃爾瑪連霸

《財富》雜誌發布美國500強排行榜。沃爾瑪憑藉其營收連續第11年位居榜首；亞馬遜保持第二，埃克森美孚超越蘋果公司，位居第三。但蘋果去年獲利達到創紀錄的998.03億元，年增5.4%，蟬聯獲利榜榜首；微軟去年獲利727.38億元，年增18.7%，升至第二位。

FDA 疫苗 腫瘤

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