獲利與AI消退 投行看空史指

摩根史坦利 策略師預計，與當前華爾街 普遍預期相反，企業獲利的突然回落，將給美股反彈踩下剎車。

以席茲(Andrew Sheets)為首的大摩策略師預計，史坦普500指數 成份股今年每股獲利將下降16%。這是目前華爾街最悲觀的預測之一，與高盛集團等的樂觀預測形成鮮明對比；高盛預計今年獲利將溫和成長。

摩根史坦利策略師在最新報告中寫道：「我們認為美國企業獲利現在面臨下行風險。不斷惡化的流動性背景可能會在未來3個月給股票估值帶來下行壓力，隨著營收成長放緩和獲利率進一步收縮，預計每股獲利也將令人失望。」

大摩預計，今年史指成份股的每股獲利為185元；而華爾街分析師的預測中值為206元。席茲團隊預計史指年底將收於3900點，較2日收盤的4282.37點下跌近9%。

摩根史坦利策略師建議持有美元指數、發達市場投資級債券和防禦性股票，以作為防禦性替代選擇；並預計在宏觀經濟改善的支撐下，亞洲股市將出現成長。

此外，花旗集團表示，人工智慧(AI)熱潮和投資部位不足給史指帶來一些短線上行風險，但這種影響預料很快就會消退。

以克洛奈特(Scott Chronert)為首的策略師們仍「基本確信」，美國經濟將輕度衰退，史指年底目標價位為4000點，並估計史指數將在3800-4200點區間內波動。他並引述紐約Fed的衰退機率指標指出，目前正處於1980年代雙底衰退以來的最高水平。

花旗認為AI是當前的熱門話題，但隨著其「嵌入企業商業模式」，AI熱潮將逐漸淡去。

克洛奈特在2022年1月時看漲史指，然後在當年3-10月多次下修目標價；去年12月，他估計史指2023年底目標價在4000點，年中目標則在3700點。（財經新聞組）