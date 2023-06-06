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投資客放空史指 卻看多科技

財經新聞組／綜合報導

隨著美股持續上漲，華爾街開始站在空方；但機構投資客對科技股的追求仍未結束。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，對沖基金和其他投機投資客押注史坦普500指數將下跌，放空部位達到2007年以來最高點。但與此同時，又正在為以科技股為主的那斯達克綜合指數的反彈預做準備，近幾周的淨多頭部位接近去年年底以來的最高水平。

策略師們表示，投資部位的分歧反映出2023年美股反彈的脆弱性。史指今年來上漲12%，但如果剔除7家大型科技公司的貢獻，走勢將由升轉跌。只要有一兩家大型企業出現下跌，標普指數就有可能大幅回調。

隨著今年股指攀升，市場的空頭部位也在上升。根據技術分析公司S3 Partners的統計，史指空頭部位已穩步攀升至4870億元，但仍低於2021年11月的峰值5580億元。

而對科技股的預期則有可能受過去幾個月「經驗教訓」的影響。投資人上月對特斯拉的空頭部位增加了35.7億元，對輝達的空頭部位增加了25億元，對Facebook母公司Meta Platform的空頭部位增加了72.6億元。這3支股票在5月都出現上漲，讓空頭蒙受超過70億元的損失。

這是因為5月漲幅中，市場龍頭的貢獻很大。史指10家最大公司的股價上漲8.9%，而其他490家公司的股價下跌4.3%；史指5月整體小幅上漲0.25%。

科技股在經歷去年的暴跌後，今年再度成為市場領頭羊，這在一定程度上要歸功於人們對生成式AI技術的興趣激增。

Weiss Multi-Strategy Advisers投資長維瑟(Jordi Visser)表示，他相信AI將提高小企業的生產力，並改變人們的工作方式，「AI應該會讓小型企業的競爭環境更加激烈。」「大公司面臨的更大問題是，它們的生產率會更高，但這並不能保證它們會成為贏家。」

投資 指數 AI

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