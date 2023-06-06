我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

華裔少年出櫃：向父母坦白 最艱難可怕的決定

史指觸9月新高 道指大跌200點

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數收低，回吐早盤漲幅，盤中一度觸及9個月以來最高水平。

史指收跌8.58點或0.2%報4273.79點。那斯達克綜合指數下跌11.34點或0.09%收1萬3229.43點。道瓊工業平均指數下跌199.9點或0.59%收3萬3562.86點。

蘋果盤中觸及史高點後下跌0.76%。這家iPhone製造商在其年度全球開發者大會上推出備受期待的虛擬實境頭戴設備和一系列軟體更新。

英特爾下跌4.63%，因蘋果發表一款新晶片，而輝達在近期飆升後因估值擔憂而回落。摩根大通和高盛因傳言指稱監管機構正在考慮提高大型銀行的資本要求而陷入困境。

美股上周上漲，因5月就業報告顯示人們期待已久的經濟衰退可能不再出現，或者至少延後到2024年。債務上限法案的通過也提振了投資人信心。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)指出，雖然對主要債務和銀行業的擔憂已經消散，但接下來將取決於Fed降低通膨目標。如果Fed「承認2%是錯誤的目標」，市場價格就會趨於合理。

Bespoke Investment Group編製的數據顯示，根據相對於50日移動均線的交易位置，史指目前處於「極度超買」區域。

史指在過去3個月上漲近6%，部分原因是科技股強勁上漲。

指數 蘋果 高盛

上一則

全球航空業今年獲利預估獲上調一倍 有望觸及100億美元

下一則

淨利倍增 全球航空業大回溫

延伸閱讀

華爾街看空史坦普500指數後市 看好科技股

華爾街看空史坦普500指數後市 看好科技股
美股隨AI熱上漲 掃空Fed升息和經濟疑慮 法人分析：這幾檔沒漲才驚訝

美股隨AI熱上漲 掃空Fed升息和經濟疑慮 法人分析：這幾檔沒漲才驚訝
AI驅動的科技股漲勢閃紅燈？策略師：慎防美股「6月昏倒」

AI驅動的科技股漲勢閃紅燈？策略師：慎防美股「6月昏倒」
Fed暫停升息希望+AI熱潮回歸 大型科技股帶動美股收紅

Fed暫停升息希望+AI熱潮回歸 大型科技股帶動美股收紅

熱門新聞

聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣