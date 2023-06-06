史指觸9月新高 道指大跌200點

史坦普500指數 收低，回吐早盤漲幅，盤中一度觸及9個月以來最高水平。

史指收跌8.58點或0.2%報4273.79點。那斯達克綜合指數下跌11.34點或0.09%收1萬3229.43點。道瓊工業平均指數下跌199.9點或0.59%收3萬3562.86點。

蘋果 盤中觸及史高點後下跌0.76%。這家iPhone製造商在其年度全球開發者大會上推出備受期待的虛擬實境頭戴設備和一系列軟體更新。

英特爾下跌4.63%，因蘋果發表一款新晶片，而輝達在近期飆升後因估值擔憂而回落。摩根大通和高盛 因傳言指稱監管機構正在考慮提高大型銀行的資本要求而陷入困境。

美股上周上漲，因5月就業報告顯示人們期待已久的經濟衰退可能不再出現，或者至少延後到2024年。債務上限法案的通過也提振了投資人信心。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)指出，雖然對主要債務和銀行業的擔憂已經消散，但接下來將取決於Fed降低通膨目標。如果Fed「承認2%是錯誤的目標」，市場價格就會趨於合理。

Bespoke Investment Group編製的數據顯示，根據相對於50日移動均線的交易位置，史指目前處於「極度超買」區域。

史指在過去3個月上漲近6%，部分原因是科技股強勁上漲。