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想吐？專欄作家搶先體驗蘋果3499美元MR裝置 吐露這些感覺

蘋果Vision Pro迎戰AR 2024開賣定價3499美元

中央社／舊金山5日電
蘋果公司於美國舊金山當地時間5日舉辦WWDC全球開發者大會，發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，能將數位內容無縫融入實體世界。（中央社）
蘋果公司於美國舊金山當地時間5日舉辦WWDC全球開發者大會，發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，能將數位內容無縫融入實體世界。（中央社）

蘋果公司今天在WWDC全球開發者大會發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，結合3D使用者介面打造無邊際畫布，透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，於明年上半開賣。

Vision Pro售價為3499美元，是Meta虛擬實境（VR）高階機種Quest Pro目前價格999美元的3倍以上。Vision Pro將於明年上半年在蘋果公司（Apple）官網和全美蘋果零售店開賣，並於明年稍晚在更多國家上市。

蘋果今天舉辦WWDC，全球開發者可免費線上參與。部分開發者和媒體參加在蘋果加州總部Apple Park舉辦的實體活動，蘋果執行長庫克（Tim Cook）驚喜現身，並於發表會預錄影片播放前預告，今天將是蘋果「歷史性的一天」。

WWDC的keynote發表會從硬體先開始，包括螢幕放大至15.3吋的MacBook Air筆記型電腦、搭載M2 Max和全新M2 Ultra晶片的Mac Studio桌上型電腦、配備M2 Ultra晶片的Mac Pro電腦，至此Mac系列全面導入蘋果自研晶片。

其中，MacBook Air新品配備15.3吋Liquid Retina顯示器、M2晶片、長達18小時的電池續航力和6揚聲器音響系統，售價1299美元起，將於日後在蘋果官網開放訂購。

最引人注目的硬體新品，是發表會第80分鐘亮相、以經典台詞「還有一件事」（One more thing）登場的Vision Pro，這是蘋果第一台空間運算設備，可以擺脫顯示器的限制，讓周圍空間變成無邊際畫布。

Vision Pro將2300萬畫素置於2個顯示器中，換算每隻眼睛分配像素多達4K。獨特雙晶片設計包含M2晶片，並透過全新R1晶片處理來自12部相機、5個傳感器和6個麥克風的資料，以確保使用者眼前的即時內容毫無延遲。每個圖形元素都會回應目光，例如注視搜尋列用語音輸入文字，或者用語音助理Siri快速打開播放媒體檔案。

Vision Pro也搭載EyeSight技術，幫助使用者與周圍的人保持連結。有人靠近配戴Vision Pro的使用者時，使用者會感覺眼前變透明，能看到靠近的人，同時顯示使用者的眼睛。

此外，Vision Pro搭載Optic ID技術，透過眼球虹膜辨識可瞬間解鎖。眼睛注視點的數據會被隔絕，並單獨處理，蘋果強調不會有外洩風險。

除了100多款Apple Arcade串流遊戲會在Vision Pro發售當天準備好，跨國媒體集團迪士尼公司（Walt Disney）執行長艾格（Bob Iger）今天在發表會影片提到，Vision Pro將是革命性平台。

艾格還說，Vision Pro有助打造深度個人體驗，讓粉絲更貼近喜歡的角色、更沉浸在故事裡，他也宣布迪士尼影音內容將在Vision Pro發售當天準備就緒。

蘋果公司於美國舊金山當地時間5日舉辦WWDC全球開發者大會，推出螢幕放大至15....
蘋果公司於美國舊金山當地時間5日舉辦WWDC全球開發者大會，推出螢幕放大至15.3吋的MacBook Air筆記型電腦。（中央社）

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