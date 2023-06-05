金融監管機構警告：存在Venmo等支付APP中的資金不安全

Venmo最近宣布允許家長為他們的青少年子女開設帳戶，這可能為該應用程式帶來數千萬新客戶。（美聯社）

現代人經常將資金存放在Venmo、PayPal和Cash App 等應用程式中，但消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)上周四發出警告，不應該將資金長期存放在這些應用程式中，因為在某些金融危機期間，可能會有資金安全的疑慮。

據美聯社報導，存放在Venmo、Cash App或Apple Cash中的資金並不存放在傳統銀行帳戶中，沒有受到存款保險 保護；因此，如果這些手機支付APP出現類似銀行擠兌潮的事件，這些資金可能無法得到保護，最近幾家銀行的倒閉案例，就是因為擔心未投保存款的安全而導致大量撤資。

消費者金融保護局表示，如果用戶在這些APP上進行特定活動，部分資金可能有資格獲得保險覆蓋，但一般情況下，這些APP並不受到存款保險保護；例如，如果用戶開設了PayPal儲蓄 帳戶，該帳戶將通過與PayPal合作的同步銀行（Synchrony Bank）獲得存款保險，但一般的PayPal帳戶並不受保險保護。

消費者金融保護局在報告中指出，這些存放在支付應用程式中的資金可能在金融危機或機構倒閉時面臨損失風險，而且消費者可能不完全明白何時或在什麼條件下能受到存款保險的保護。

近年來，點對點支付應用程式和提供銀行類似服務的非銀行機構迅速普及，Venmo目前擁有超過9000萬用戶，最近宣布允許家長為他們的青少年子女開設帳戶，這可能為該應用程式帶來數千萬新客戶；而蘋果最近宣布與高盛合作推出的儲蓄帳戶也在短短幾天內吸引了數十億美元的存款。

金融科技協會(The Financial Technology Association)則發出一份聲明代表PayPal和Cash App，強調這些產品是安全的。該協會表示，數千萬美國消費者和小企業依賴支付應用程式來更好地花費、管理和轉帳資金。這些帳戶是安全和透明的，使用者根據所使用的產品可以獲得聯邦存款保險（FDIC Insurance）。