美進口低成本中貨 將大減

最新資料顯示，在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，中國的比重預料將降至不到一半。（歐新社）

最新數據顯示，在西方企業持續將業務遷出中國之際，在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，中國的比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低水準，反映地緣政治緊張已影響美中貿易。

英國金融時報（FT）報導，芝加哥顧問公司Kearney年度的回流指數 報告顯示，美國努力降低對中國的依賴，加上美國消費者對價格敏感等因素，導致美國貿易轉向亞洲其他進口成本較低的替代選項。

報告共同作者范登波切說：「到2023年底，中國占美國從亞洲低成本國家（剔除日韓）進口的比重，絕對會降至50%以下。」

美中互為彼此最大的貿易夥伴。根據這項回流指數報告，中國去年占美國從亞洲進口製成品的比重達50.7%，但已遠低於2013年的近70%。

中國對美國的出口下滑的同時，越南過去五年對美國的出口大增一倍，甚至在過去十年大增兩倍。美國人消費的亞洲產品中，印度 、台灣及馬來西亞的比重也持續升高。

西方企業把製造業務遷離中國，一開始是受到美國前總統川普時期對中國進口產品課徵懲罰性關稅、以及中國勞動成本升高的刺激，但美中的貿易緊張在現任總統拜登上任後升高。

范登波切表示，華府新通過的法案，像是通膨削減法和晶片與科學法案，將持續吸引投資從中國回流美國與墨西哥 ，例如半導體製造和電動車電池生產。

摩根史坦利在3月的報告便指出，中國勞工成本提高、地緣緊張及人權議題，已鼓勵其他企業降低對中國的依賴，美中「兩大經濟體的降低互賴，已導致關鍵製造業回流，以及來自中國的進口，移往東南亞國協、印度及墨西哥」。

貨櫃量也反映美國進口地的改變。加拿大物流科技公司Descates的資料顯示，中國占美國整體貨櫃進口的比率，在去年2月攀抵42.2%的高峰後，今年3月降至31.6%。印度的占比從去年2月到今年4月則稍微擴增到4.1%，泰國提高到3.8%。