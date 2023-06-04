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華爾街看空史坦普500指數後市 看好科技股

編譯任中原／綜合外電
華爾街投資機構看空史坦普500指數後市的程度，達到十多年來之最。（美聯社）
華爾街投資機構看空史坦普500指數後市的程度，達到十多年來之最。（美聯社）

華爾街投資機構看空史坦普500指數後市的程度，達到十多年來之最，但看好科技股。

華爾街日報報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，避險基金及其他投機客正在大量累積史坦普500指數空單，總部位達到2007年來高點；但同時做多以科技股為主的那斯達克100指數，近周來淨多部位接近去年底以來最高水位。

策略專家指出，投資機構布局如此分歧，反映今年股市上漲行情的脆弱性。史坦普500指數今年來上漲12%，但若扣掉七大科技股後，反而下跌。一旦有一、兩家大型科技股出狀況，指數可能大幅回檔。

不過，Bespoke投資集團分析師戈登指出，投資人布局高度悲觀，也可能成為逆向指標。上周舉債上限問題解決，且聯準會（Fed）官員頻頻暗示6月13~14日會議將暫停升息，激勵美股上漲；在此同時，人工智慧（AI）題材火熱也帶動輝達等晶片股大漲。

史坦普500指數上周五（2日）收在4282.37，正處於多頭行情的邊緣；收盤指數必須站上4292.438點，才能為1948年以來最長的空頭行情劃下句點。那斯達克100指數今年則已大漲33%，在一年來高點上下盤旋。

目前史坦普500指數的累積空單總額持續增加到4,870億美元，而一些大型科技股的空單部位創新高。5月投資人放空特斯拉的金額增加35.7億美元，放空輝達額增加25億美元，Meta空單更增加72.6億美元，但5月這三檔股票卻大漲，使空頭損失逾70億美元。

選擇權市場投資人押注科技股將持續上漲，輝達的買權部位近日更創新高。然而，科技股後市的主要障礙在於勞動市場熱絡及通膨居高不下，可能使Fed持續升息，或維持高利率更久，而科技股對利率動向特別敏感。

指數 投資 史坦普500

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