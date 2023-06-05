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彩虹族品牌Abprallen進駐Target 撒旦主義惹禍旋風下架

文／周芳苑
倫敦跨性別設計師卡內爾受到目標市場邀約進駐店面，但結果卻不如預期。（取材自Instagram）
倫敦跨性別設計師卡內爾受到目標市場邀約進駐店面，但結果卻不如預期。（取材自Instagram）

倫敦跨性別設計師卡內爾(Erik Carnell)的彩虹族品牌Abprallen去年被目標市場(Target)經銷商邀請進駐店面，當時他欣喜若狂，毫不猶豫把握這個機會，從小眾市場跨足全新主流市場，沒想到被狠批，甚至受到死亡威脅，目標市場不敵眾怒，旋風式下架。

短短一年不到，卡內爾從興奮激動變成提心吊膽、而後是失望，如今他堅強咬牙再度站起來。

卡內爾說，受到目標市場邀約是他職業生涯最大的一次機會；他在社群媒體Instagram形容他以倫敦為基地的品牌Abprallen是專為驕傲、響亮和多彩人士而設計的藝術品和配飾，將從小小新創公司成長為在全美主要零售商買得到的品牌。

受邀後幾個月裡，卡內爾配合目標市場提出適合大賣場的設計，一開始對成人顧客銷售三款Abprallen商品，包括運動衫、手提袋、斜背包，每一款商品都搭配不同短語。

然而好景不常，卡內爾不久前開始收到數以百計充滿怨恨的訊息，甚至受到死亡威脅，有人狠批目標市場展售的Pride系列商品，誤稱那些商品要賣給兒童。

謾罵聲一波波襲來，目標市場5月24日將Abprallen商品從全美店面和網站下架。

目標市場聲明稱，自從推出今年度商品以來經歷種種威脅，影響團隊成員的工作安全和幸福感，因此決定調整計劃，包括刪除倍受抵制的商品。

鬆了一口氣 也無比失望

眼看自己設計的商品下架，卡內爾大大鬆一口氣，他受到壓倒性的激烈反對，只希望收到的信息和攻擊就此結束。

但是另一方面，小品牌攀上主流賣場這樣千載難逢的機會就此流失，也令卡內爾極度失望。

卡內爾五味雜陳，坦言在安全第一之下，除了下架他的商品別無他途，但是從經銷商那裡得知下架決定，目標市場總部完全沒有和他討論。這點令他失望，

Abprallen 品牌源於卡內爾對繪畫的熱愛、以及與他所屬酷兒族群(queer community)建立聯繫的渴望；卡內爾約六年前製作幾個別針，從那時候起品牌開始成長。

卡內爾自認向來嚴肅對待所做的每一件事；他覺得欠年輕的自己這份嚴肅處事的態度，當時他迷失痛苦，他也欠年輕的自己去創造可引以為豪的東西。

藉由 Abprallen品牌，卡內爾想要賦予Pride系列商品更多意涵，不只是在T恤上印彩虹線條。

Abprallen品牌商品包括襯衫、精緻別針及其他配件，將淡藍、粉色和紫色與頭骨、骷髏和不明飛行物交錯並列，又搭配各種短語，諸如「變性恐懼症很糟糕」、「同性戀偶像」等，又如 「女巫和巫師喜歡跨性別」等。

其中一個設計在網上引發軒然大波。

爭議性商品 掀網路抵制

網路上對卡內爾和品牌Abprallen的仇恨主要繞著其中一款商品打轉，上面搭配的短語是「撒旦尊重代詞」(Satan respects pronouns)；網路上有個反跨性別運動鼓動大家抵制目標市場， 展示印有該短語的Abprallen T 恤，卡內爾已被右翼媒體封為「撒旦主義者」(Satanist)。

但事實上，掀起最大仇恨的這款商品從未在目標市場販售。

卡內爾說，最初和目標市場商談合作時，該零售商明白表示「撒旦尊重代詞」恐怕不適合上架，於是卡內爾修改成較溫和中性的用語如「治療跨性別恐懼症，而非跨性別者」、 「我們屬於每個地方」和「對這裡來說太酷了」。

對於與目標市場合作引發仇恨，卡內爾不驚訝，但沒有想到這麼糟糕。

右翼政治評論家沃爾什(Matt Walsh)在推特貼文提到有針對性的宣傳，他說，(他們的)目標是讓Pride系列商品毐害其他品牌，又說，假如他們決定把這些垃圾推到我們面前，將付出代價。

根據美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)，今年截至 4 月 3 日，州立法機構提出 400 多項反跨性別(LGBTQ) 法案，包括限制跨性別青年獲得性別肯定護理，加州大學洛杉磯分校法學院(UCLA School of Law)稱，跨性別族群成為暴力犯罪受害者的可能性是一般人的四倍多。

雖錯失商機 打開知名度

品牌經紀商General Idea共同創辦人沙茨伯格(Ian Schatzberg)說，直銷(DTC)品牌經營成本非常高，能與大零售商合作就像拿到聖杯，失去通路就等於失去商機，大零售商對小型網路品牌來說至關重要。

卡內爾與目標市場合作前都是透過網站自行銷售商品，有時也賣給批發商。

雖失去目標市場合作機會，Abprallen卻備受矚目而得到支持，網站接到許多訂單，必須暫時關閉接單才來得及趕貨。

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