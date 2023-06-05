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科技業失寵 人才奔向華爾街 「因疫情改變就業」

編譯廖玉玲／綜合報導

不過沒幾年前，科技業似乎比任何行業更有前景：更多的自由、更多的福利；對有能力的人來說，也有更好的待遇。對準備進入社會的美國大學畢業生來說，這個產業幾乎是不二選項。

沒想到，2023年一切丕變。科技公司不斷縮編裁員，能拿到聘書的少數人，起薪也變低。這讓更多年輕人回頭望向華爾街。那裡工作一樣辛苦，但待遇也不差，至少目前失業率相對較低。

人才公司Lee Hecht Harrison全球人才合夥人路易．阿貝爾表示，大型科技企業如今愁雲慘霧，因為轉型而展開一波波裁員。華爾街也有同樣的戲碼：裁員、獎金縮水、人事凍結，還有2008年金融危機以來最引人注目的區域銀行業動盪。

但科技業更糟。根據彭博資訊的數據，包括Meta和亞馬遜在內的公司已各自裁員數萬人，自去年10月以來，整個科技業裁員近20萬人，是金融業的兩倍多。另外根據薪酬資料的網站Levels.fyi的數據，科技公司也調低新進員工的起薪，與去年同期相比，3月的總薪酬減少25%。此外，那斯達克綜合指數去年暴跌了33%，科技公司的配股承諾也不再吸引人。

一些曾經夢想從事科技工作的年輕人，在校時攻讀的學科和參與的活動，都是為了進入矽谷大公司而準備，但經歷最近的動盪後，有些人的目光已轉向金融業。

26歲的芭蘿以前總是想像自己會在一家大型科技公司工作，享受彈性的工作安排和悠閒的辦公室文化。但在哥倫比亞大學拿到策略傳播碩士學位後，由於科技公司正在大規模裁員，她認為金融業可能更穩定。她遞出履歷後，巴克萊銀行和美國運通都願意錄取她，最終她選擇進入美國運通。

23歲的瑪提羅絲揚搬到紐約讀科技管理碩士學位，原本希望能在大型科技公司工作。她曾考慮的公司包括微軟、蘋果、亞馬遜和Meta等。但對方通知她，她想應徵的職位已不再開缺，她意識到自己的機會不多。

裁員 華爾街 亞馬遜

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