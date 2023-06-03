我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

特斯拉ESG 低於石油、菸草商

編譯簡國帆／綜合報導
特斯拉5月ESG得分遠低於標普ESG指數成分企業的平均值。（路透）
特斯拉5月ESG得分遠低於標普ESG指數成分企業的平均值。（路透）

特斯拉的5月環境、社會與公司治理（ESG）評分，遠低於標普ESG指數成分企業的平均值，甚至比石油生產商雪佛龍（Chevron）及菸草商菲利浦莫瑞斯（Philip Morris International）還低，可能受到揭露資訊不足，以及在社會與公司治理領域得分較低這兩個因素的影響。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，特斯拉4月已被加入標普ESG指數，也就是被認同特斯拉經營的事業符合ESG原則，追蹤該指數的投資經理人也能買進特斯拉股票。

不過，根據標普全球公司（S&P Global）5月更新的ESG分數，特斯拉在滿分100分裡只獲37分，低於該指數成分企業之一雪佛龍的43分，更遠不及平均的72分。標普全球並未立刻回覆巴隆記者對分數的置評請求。

特斯拉的目標是讓全球走向永續能源未來。特斯拉指出，這有一些部分需要再生能源發電、電池貯存科技、以及電動畫個人交通工具。特斯拉涉足這三大領域，因此特斯拉的ESG得分只略高於平均值的一半，可能會讓投資人感到意外。

不過，「環境」只是ESG的其中一環，特斯拉在環境領域的得分確實不錯，有60分，高於雪佛龍的48分，但還是低於得分最高的富豪汽車（Volvo）的85分。Volvo上季賣出約16.3萬輛車，約2.9萬輛士淳電動車，特斯拉則是純電動車銷售冠軍，上季賣出42萬2,875輛。

實際揭露可能是特斯拉的問題之一。標普全球公司的資料顯示，特斯拉揭露的資訊比其他公司還少，而這些分數至少有一部分是根據61項產業問券的結果。標普全球的方法論文件指出，「針對未回覆的企業，一群專家分析師會根據公開可得資訊，填寫評估問券」。

標普全球把特斯拉的揭露行為列入「中等」趨勢。相較下，菸草商菲利浦莫瑞斯（Philip Morris International）的揭露行為被列入「非常高」範疇，這部分能說明該公司整體ESG得分為84分，環境領域更有87分。

特斯拉和執行長馬斯克都未回應巴隆記者對於ESG得分的置評請求。不過，馬斯克過去都不吝於分享他對ESG的看法，他去年5月在推特指出那是「一場騙局」，「被社會正義勇士騙子武器化了」。

特斯拉 指數 馬斯克

上一則

中新能源車免稅 考慮再延長四年

下一則

炒房客縮手 上季購屋量幾近腰斬

延伸閱讀

特斯拉員工個資遭外流 內含馬斯克電話、社會安全碼

特斯拉員工個資遭外流 內含馬斯克電話、社會安全碼
特斯拉ESG分數比石油和菸草商還低 關鍵可能是兩因素

特斯拉ESG分數比石油和菸草商還低 關鍵可能是兩因素
擠下LV執行長 馬斯克再成世界首富 淨資產1920億美元

擠下LV執行長 馬斯克再成世界首富 淨資產1920億美元
兩天快閃訪中 傳馬斯克還見到中國副總理丁薛祥

兩天快閃訪中 傳馬斯克還見到中國副總理丁薛祥

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16
路透引述知情人士報導，馬斯克預計本周造訪中國，與當地高官會面，並視察特斯拉上海廠。(美聯社)

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

2023-05-29 09:32

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…