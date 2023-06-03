特斯拉ESG 低於石油、菸草商

特斯拉5月ESG得分遠低於標普ESG指數成分企業的平均值。（路透）

特斯拉 的5月環境、社會與公司治理（ESG）評分，遠低於標普ESG指數 成分企業的平均值，甚至比石油生產商雪佛龍（Chevron）及菸草商菲利浦莫瑞斯（Philip Morris International）還低，可能受到揭露資訊不足，以及在社會與公司治理領域得分較低這兩個因素的影響。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，特斯拉4月已被加入標普ESG指數，也就是被認同特斯拉經營的事業符合ESG原則，追蹤該指數的投資經理人也能買進特斯拉股票。

不過，根據標普全球公司（S&P Global）5月更新的ESG分數，特斯拉在滿分100分裡只獲37分，低於該指數成分企業之一雪佛龍的43分，更遠不及平均的72分。標普全球並未立刻回覆巴隆記者對分數的置評請求。

特斯拉的目標是讓全球走向永續能源未來。特斯拉指出，這有一些部分需要再生能源發電、電池貯存科技、以及電動畫個人交通工具。特斯拉涉足這三大領域，因此特斯拉的ESG得分只略高於平均值的一半，可能會讓投資人感到意外。

不過，「環境」只是ESG的其中一環，特斯拉在環境領域的得分確實不錯，有60分，高於雪佛龍的48分，但還是低於得分最高的富豪汽車（Volvo）的85分。Volvo上季賣出約16.3萬輛車，約2.9萬輛士淳電動車，特斯拉則是純電動車銷售冠軍，上季賣出42萬2,875輛。

實際揭露可能是特斯拉的問題之一。標普全球公司的資料顯示，特斯拉揭露的資訊比其他公司還少，而這些分數至少有一部分是根據61項產業問券的結果。標普全球的方法論文件指出，「針對未回覆的企業，一群專家分析師會根據公開可得資訊，填寫評估問券」。

標普全球把特斯拉的揭露行為列入「中等」趨勢。相較下，菸草商菲利浦莫瑞斯（Philip Morris International）的揭露行為被列入「非常高」範疇，這部分能說明該公司整體ESG得分為84分，環境領域更有87分。

特斯拉和執行長馬斯克 都未回應巴隆記者對於ESG得分的置評請求。不過，馬斯克過去都不吝於分享他對ESG的看法，他去年5月在推特指出那是「一場騙局」，「被社會正義勇士騙子武器化了」。