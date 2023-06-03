我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

財經簡訊

財經新聞組／整理

Lululemon調升財測 股價

Lululemon Athletica Inc股價飆升11.3%，這家高檔服裝零售商克服了投資人的擔憂，在消費者幾乎沒有退縮和中國銷售大幅反彈之下，調升全年財測。Lululemon第1季業績也超出預期，其實體店和網路客流量成長約30%。而且在取消疫情限制措施的推動下，中國銷售額成長了79%。

墨國查固特異剝奪勞工權利

墨西哥經濟和勞工部接受美國請求，將審查美國輪胎製造商固特異在中部San Luis Potosi州的工廠涉嫌剝奪集體勞工權利的請求。一個獨立工會已請求美國政府根據北美貿易規則進行調查，理由是當地員工獲得的福利少於該國其他橡膠業勞工。勞工部有35天時間進行調查並做出決定。

BioNTech研發肺癌藥初見效

BioNTech正與美國合作夥伴OncoC4 Inc合作開發一種新的癌症免疫療法候選藥物，是一種所謂的抗CTLA-4抗體。在針對27名患者的中期肺癌試驗中，29.6%的患者病情有所改善，70.4%的患者病情有所改善或保持穩定。第三階段的後續試驗將於今年第3季展開。

GM與POSCO增資加電池廠

通用汽車和南韓POSCO Future M表示，將擴大投資以提高其加拿大化學電池材料工廠產量，使雙方對該廠的總投資超過10億元。新投資包括一個額外的陰極活性材料(CAM)和一個用於將關鍵礦物在當地現場加工的前置設施。兩家公司去年投資3.27億元成立合資企業Ultium CAM。

傳串流業聯手挑戰菸草警令

消息人士透露，由於擔心需要額外編輯數百萬小時的現有網路內容，串流媒體巨頭Netflix、亞馬遜和迪士尼私下聚會，針對印度的最新菸草警告規定就可能面對的法律挑戰和能否用其他方法阻止進行討論。印度衛生部本周下令串流媒體平台應在3個月內在吸菸場景中插入靜態健康警告。

諾華乳癌藥降25%復發風險

諾華公司(Novartis)(NOVN-US)的乳腺癌藥物Kisqali在一項針對早期診斷的女性的關鍵試驗中，將復發風險降低超過25%，使這家瑞士製藥商能夠贏得新患者客戶並挑戰強大的競爭對手禮來公司(Eli Lilly)。Kisqali已被批准用於治療已經擴散到全身的激素型乳腺癌。

勞工部 投資 股價

上一則

戴爾營收、獲利超預期 因企業PC有驚喜且成本控制得宜

下一則

中新能源車免稅 考慮再延長四年

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16
路透引述知情人士報導，馬斯克預計本周造訪中國，與當地高官會面，並視察特斯拉上海廠。(美聯社)

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

2023-05-29 09:32

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…