Lululemon調升財測 股價 飆

Lululemon Athletica Inc股價飆升11.3%，這家高檔服裝零售商克服了投資 人的擔憂，在消費者幾乎沒有退縮和中國銷售大幅反彈之下，調升全年財測。Lululemon第1季業績也超出預期，其實體店和網路客流量成長約30%。而且在取消疫情限制措施的推動下，中國銷售額成長了79%。

墨國查固特異剝奪勞工權利

墨西哥經濟和勞工部 接受美國請求，將審查美國輪胎製造商固特異在中部San Luis Potosi州的工廠涉嫌剝奪集體勞工權利的請求。一個獨立工會已請求美國政府根據北美貿易規則進行調查，理由是當地員工獲得的福利少於該國其他橡膠業勞工。勞工部有35天時間進行調查並做出決定。

BioNTech研發肺癌藥初見效

BioNTech正與美國合作夥伴OncoC4 Inc合作開發一種新的癌症免疫療法候選藥物，是一種所謂的抗CTLA-4抗體。在針對27名患者的中期肺癌試驗中，29.6%的患者病情有所改善，70.4%的患者病情有所改善或保持穩定。第三階段的後續試驗將於今年第3季展開。

GM與POSCO增資加電池廠

通用汽車和南韓POSCO Future M表示，將擴大投資以提高其加拿大化學電池材料工廠產量，使雙方對該廠的總投資超過10億元。新投資包括一個額外的陰極活性材料(CAM)和一個用於將關鍵礦物在當地現場加工的前置設施。兩家公司去年投資3.27億元成立合資企業Ultium CAM。

傳串流業聯手挑戰菸草警令

消息人士透露，由於擔心需要額外編輯數百萬小時的現有網路內容，串流媒體巨頭Netflix、亞馬遜和迪士尼私下聚會，針對印度的最新菸草警告規定就可能面對的法律挑戰和能否用其他方法阻止進行討論。印度衛生部本周下令串流媒體平台應在3個月內在吸菸場景中插入靜態健康警告。

諾華乳癌藥降25%復發風險

諾華公司(Novartis)(NOVN-US)的乳腺癌藥物Kisqali在一項針對早期診斷的女性的關鍵試驗中，將復發風險降低超過25%，使這家瑞士製藥商能夠贏得新患者客戶並挑戰強大的競爭對手禮來公司(Eli Lilly)。Kisqali已被批准用於治療已經擴散到全身的激素型乳腺癌。