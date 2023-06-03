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靠AI推波助瀾 科技股超吸金

財經新聞組／綜合報導

美國商銀指出，圍繞人工智慧(AI)的熱潮讓投資人向科技股投入創紀錄的資金。

策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，AI領域的「嬰兒泡沫」(baby bubble)是5月的市場主題。美商銀引用EPFR Global數據指出，截至5月31日當周，科技股基金吸引了85億元，創歷史新高；流入全球股票型基金的資金總額達到148億元；流入債券基金的資金為11億元。

此外，數據還顯示，約有133億元流入美國股票基金，而歐洲股票基金則出現連續第12周資金流出，流出規模為18億元。

從形式來看，只有美國大型股基金呈現資金流入，成長股基金、小型股基金和價值股基金均出現資金流出。

哈奈特在報告中表示，「壟斷性科技公司」正靠定價權和對較小供應商的壓迫而勝出。他強調，那斯達克綜合指數相對於羅素2000小型股指數目前處於創紀錄高位。他還補充指出，目前的反向操作是賣出AI 、買進港股。

由於投資人押注Fed將停止升息，再加上認為科技股受潛在經濟衰退的影響相對較小，科技股今年來已飆升32%，對AI相關股票的樂觀情緒在5月進一步提振了科技股。

不過，科技股的強勁漲勢令其在技術面和部位配置方面引發了一些擔憂。那指的相對強弱指數(RSI)重返70上方，意味著科技股處於「超買」狀態，這被部分投資人視為拋售的前兆。

花旗集團策略師本周也表示，那指期貨的多頭部位也達到3年來的最高水平，增加了科技股暴跌的風險。

值得一提的是，哈奈特在5月時曾再次呼籲賣出美股，聲稱科技業和AI正在形成泡沫，並且Fed升息可能還沒有結束、債券殖利率上升也構成風險。（）

AI 股票 投資

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